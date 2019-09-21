高雄騎士台南大內區馬斗欄登山步道失蹤 今尋獲大體

2019-09-21 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



高雄市三民區59歲林姓男子，18日騎自行車外出前告訴家人要去台南大內區馬斗欄登山步道，直到當天深夜家屬都不見人返回，台南市消防局獲報動員協尋，今天中午11點12分現場消防員回報 ，在離馬斗欄指揮站約300公尺處河床尋獲大體，目前還在搬運回程中。