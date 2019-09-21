影／兩車搶快機車噴飛！排潮鞋人龍保齡球式倒 7人受傷

2019-09-21 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中知名逢甲商圈今早發生兩機車搶快車禍，其中廖男機車噴飛，再撞一旁運動潮鞋排隊人龍，隊伍中5名民眾如同保齡球般倒下，也波及1輛路邊停放機車車損。警方調查，從巷弄騎出的楊男未禮讓幹道的廖姓騎士，兩車撞擊後再波及一旁排隊人龍，共7人手腳多處擦挫傷送醫，意識清楚，兩名騎士無酒駕。

據了解，這起車禍發生在今早10點50分，廖男(20歲)從逢甲路沿福星路往河南路行駛，楊男(63歲)從文華路永新巷往福星路行駛，兩機車發車碰撞，廖男機車噴飛滑向前，再撞一旁愛迪達店家，其中5位排隊購買運動鞋的民眾受到波及，如同保齡球般被滑行機車撞倒。

台中市消防防局獲報派遣多輛救護車到場，消防局指出，傷者包含：年約20歲女店員、機車騎士廖男、年約38歲、年約40歲、60歲排隊女性、46歲排隊男性手腳、身體多處擦挫傷，意識清楚，送中港澄清醫院。另1名患者現場自行搭乘計程車就醫，意識清楚。

台中市警局第六交通分隊指出，該路口沒有設置號誌燈，初步研判，是支道揚男機車未禮讓幹道廖男機車通行，雙方均無酒駕，進一步肇事因尚待釐清。