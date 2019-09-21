找女兒？80歲老婦跟進社區迷途 暖警協尋成功

2019-09-21 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市警局烏日分局今天說，獨居台中市北區的80歲林姓老婦人19日上午出門要到西屯找女兒，卻不知何故，搭公車到南區第三市場，見一名婦人身影與女兒相似，跟著這名婦人進到烏日區社區大樓大廳內，直到社區保全員發現報警，警方詢問老婦人住哪裡？老婦人回答「住家裡」，不斷重覆「要找女兒」，員警耐心努力溝通、訪查及分析，再加上人臉辨識系統比對後，順利找到老婦人的女兒，並自掏腰包提供飯菜、香蕉及茶水給老婦人，讓家屬頻頻感謝，直說「真正揪感心耶」。

社區保全員表示，這名老婦人在19日上午跟著住戶進到社區大樓一樓大廳內，一人獨坐好一陣子，他以為是住戶親友，上前關心老婦人是否需要幫忙連繫住戶下來帶老人家上樓，老婦人卻一問三不知，其中一名女住戶想起，這名老婦人跟著她從第三市場一路搭公車、下車，進到社區內，但她不認識老婦人，於是報警請警方協助。

台中市警局烏日分局烏日派出所巡佐張榮一、警員張家榕受理保全員報案，於是上前詢問關懷這名老婦人，老婦人講不楚自己的姓名，也記不得住址、家裡聯絡電話，只能回答「我住家裡！」、「要找女兒」，找不到回家的路非常焦急，警方一邊安撫其情緒，並耐心努力和老婦人溝通，慢慢問出女兒住在哪一條路，抽絲剝繭，再加上人臉辨識系統比對後，聯繫上老婦人的女兒。