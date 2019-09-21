男子大稻埕船上聯誼 不慎落水12小時仍未尋獲

2019-09-21 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市53歲李姓男子昨參加大同區大稻埕「藍色公路」船員聯誼，晚上近10時卻不慎落水，消防員搜尋至今已12小時仍無果；李男家屬目前在現場關心案情，盼警消早日尋得李男行蹤。

警方調查，李男昨晚參加大稻埕「藍色公路」船員聯誼，飲酒後與友人欲跨越另艘船艇拿東西，卻疑因船艇間未並排，夾縫太大，李男不慎落水。