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「柴油加600」工讀生誤加95汽油 休旅車駕駛24萬飛了

5歲童蘇花公路遭重機撞上 當場失去生命跡象

2019-09-21 11:45聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣消防局今天上午10時51分獲報，一名5歲幼童，在蘇花公路秀林鄉和中路段，遭到重機撞擊，當場失去生命跡象。消防局派出和平、新秀消防分隊人員趕往搶救，因今天假日蘇花公路車多壅塞，救護車也被塞在路上，正全力趕往搶救中。

蘇花公路資料照。 圖／聯合報系資料照片
蘇花公路資料照。 圖／聯合報系資料照片
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蘇花公路救護車重機

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