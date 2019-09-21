宜蘭內埤港區發現浮屍 僅著短褲

2019-09-21 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣南方澳內埤漁港內，今天上午8點39分獲報，有一具浮屍。

消防局打撈，初判應是名男性，身上無明顯外傷，下身僅著短褲，已由警方調查身分與死因。