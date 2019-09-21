「柴油加600」工讀生誤加95汽油 休旅車駕駛24萬飛了

2019-09-21 10:42 聯合新聞網 綜合報導



男子在加油站被誤加汽油，圖非文內加油站。本報系資料照／記者林敬家攝影 分享 facebook 彰化一名張姓男駕駛上月開著柴油休旅車到加油站加油，未熄火就直接喊「柴油加600元」，女工讀生則覆誦一次後仍加錯成「95汽油」，雖然張男發現後立即熄火，但仍來不及，噴油汞浦等零件已經滲入汽油，維修報價高達24萬，男子氣得要加油站賠償，但加油站則拒賠，雙方談不攏。

根據《ETtoday》報導，當時張先生開著休旅車到加油站，未熄火就跟站原說「柴油加600元」，女工讀生則先覆誦一次「加600」後，最後仍不小心加成「95無鉛汽油」，張姓駕駛雖然發現後立即熄火，但卻已經來不及，當下加油站站長先給1500元讓車主把車拖去原廠維修，檢查後發現汽油已經侵入管線，像是柴油幫浦、高壓噴油嘴都需換掉，維修報價高達24萬，已經是原購買價5分之1。

原廠表示，若加錯油的責任在車主身上，車主通常會省錢，要求修車廠拆下燃油系統清洗後再裝回，但如果責任在加油站身上，車主通常就會要求直接更換零件，所以目前加油站業者認為「沒傷到，洗一洗就好了」拒絕理賠，雙方談不攏，男駕駛只好向消保官申訴，彰化縣消費者保護中心表示，會協請雙方出席協調會，全案將依《消費者保護法》處理。