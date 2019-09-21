2男深夜突襲連千毅總部「丟漢堡」 維安員警也被波及

2019-09-21 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



網紅連千毅直播風波不停，檢警昨大動作搜索他位在鼓山的倉庫據點，他位在左營華夏路的公司總部今凌晨遭2名年約22歲的年輕男子「砸漢堡」，部分漢堡還丟到現場維安員警身上，害員警衣服上沾到漢堡沙拉醬。維安警力見狀嚇阻壓制，將2男依妨害公務現行犯逮捕。據釐清，涉案陳男、林男曾看到連千毅在直播時說要請網友吃漢堡，今才準備漢堡給直播主吃。

23歲林男、22歲陳男今凌晨1時35分許共乘機車行經左營華夏路，遭警方攔停盤查。林男先拿出漢堡，表示想慰勞員警值勤辛苦，被警方婉拒，沒想到他突然拿裝有漢堡的垃圾桶，朝華夏路上一國際精品公司方向砸去；據悉，該公司正是最近風波不斷的直播主連千毅的公司總部。

林男失控砸漢堡，部分漢堡還丟到員警身上，員警當場大聲喝斥「警察在這裡還這樣」，深夜街頭「繼續白目嘛」、「給臉不要臉」咆哮聲不斷，警方火速將陳男、林男壓制，依妨害公務現行犯帶回轄區新莊派出所偵辦。

據初步了解，林男、陳男因先前看過連千毅直播時說請網友吃漢堡，「今天也準備漢堡要請連千毅吃」，與先前發生案件無關。