誤認無主汽車 拖吊車司機當報廢車拖走轉賣
從事廢棄車拖吊的曾姓男子，今年8月中見板橋區一處工地正在整地，因工地內停放一輛車窗破裂的汽車，詢問整地工人以為是無主報廢車，便將車子拖至桃園，以1萬1千元代價轉賣給陳姓男子經營的回收廠，車主事後發現汽車遭竊報案。
據了解，失竊車主也知道工地施工公告要移車，因鑰匙遺失才會一直停放，每個月還在繳近6000元的車貸，沒想到，8月中要去開車竟然發現車子不見蹤影。警方沿路調閱監視器，八月底查獲竊嫌曾男及回收廠陳姓業者到案，訊後依竊盜及贓物罪嫌送辦。
據了解，從事報廢車拖吊業務的51歲曾姓男子，為找尋生意，平日在大台北地區大街小巷，專挑車況不佳舊車，張貼「現金收車、免費拖吊、欠稅可」貼紙並留下聯絡電話。
曾男今年5月發現包括一輛馬自達汽車在內，還有多輛汽車停放在板橋區新月二街附近重劃區的私人土地上，事隔一個月，發現該車仍停在該處，上前查看發現右前座玻璃已破裂，車內音響也沒有，以為是無主汽車，便在車上張貼現金收車貼紙。
今年8月中曾男發現該私人土地已開始整地，但馬自達 汽車仍停在原地，詢問整地工人都說，工地早已公告請車主移車，但只剩馬自達汽車一直無人來處理，也無人知道車主是誰，因怪手司機也拜託他才將馬自達汽車拖走。曾男將車拖至桃園市以1萬1千元代價轉賣給陳姓男子（41歲）經營的回收廠。
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