誤認無主汽車 拖吊車司機當報廢車拖走轉賣

2019-09-21 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



從事廢棄車拖吊的曾姓男子，今年8月中見板橋區一處工地正在整地，因工地內停放一輛車窗破裂的汽車，詢問整地工人以為是無主報廢車，便將車子拖至桃園，以1萬1千元代價轉賣給陳姓男子經營的回收廠，車主事後發現汽車遭竊報案。

據了解，失竊車主也知道工地施工公告要移車，因鑰匙遺失才會一直停放，每個月還在繳近6000元的車貸，沒想到，8月中要去開車竟然發現車子不見蹤影。警方沿路調閱監視器，八月底查獲竊嫌曾男及回收廠陳姓業者到案，訊後依竊盜及贓物罪嫌送辦。

據了解，從事報廢車拖吊業務的51歲曾姓男子，為找尋生意，平日在大台北地區大街小巷，專挑車況不佳舊車，張貼「現金收車、免費拖吊、欠稅可」貼紙並留下聯絡電話。

曾男今年5月發現包括一輛馬自達汽車在內，還有多輛汽車停放在板橋區新月二街附近重劃區的私人土地上，事隔一個月，發現該車仍停在該處，上前查看發現右前座玻璃已破裂，車內音響也沒有，以為是無主汽車，便在車上張貼現金收車貼紙。