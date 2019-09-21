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男子大稻埕參加遊艇趴落水 至今仍下落不明

2019-09-21 00:06聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市大同區大稻埕碼頭今天晚上近10時，驚傳一名中年男子落水意外，警消到場發現男子是參加遊艇趴，飲酒後疑似失足不慎落水，消防員目前仍在尋人中，警方將確認男子身分，傳喚家屬到案。

北市一名男子今晚參加大稻埕遊艇趴卻失足落水，消防員還在尋人中。記者蔡翼謙／翻攝
北市一名男子今晚參加大稻埕遊艇趴卻失足落水，消防員還在尋人中。記者蔡翼謙／翻攝
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遊艇消防員碼頭

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