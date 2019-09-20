中市五權一街兩棟民宅火警 起火原因待查

相關新聞
槍毒藏天公爐！警怒：在神明頭上動歪腦筋2019-09-20 19:22
本土劇+績效梗 海巡廉政片「惡魔的白吐司」勸世登場2019-09-20 19:57
東石警消建築受損 警察將有新家、消防員再等等2019-09-20 17:15
頭部十多處刀傷死亡疑自戕？檢體出爐才能確認2019-09-20 17:10
影／誰在宜蘭大溪港漏黑油？海巡清汙追查2019-09-20 17:02
影／救命就靠這一條 台南消防局：3年內汰換繩索裝備2019-09-20 17:02
台南樹谷生活科學館起火 滾滾濃煙虛驚一場2019-09-20 16:19
影／服飾店帆布被人割破6次 男子帶刀出沒住戶心驚2019-09-20 15:31
女子滿身酒氣意圖跳海輕生 岸巡人員機警救回2019-09-20 15:24
北市男「超會吸」 強力磁鐵吸娃娃機內藍牙耳機被送辦2019-09-20 14:20
中市警六分局針對百貨公司週年慶 執行交通疏導2019-09-20 13:57
冬山之眼！ 羅東警分局冬山分駐所落成期許成治安明燈2019-09-20 13:53
影／嘉縣水上鄉中庒4戶鐵皮店面失火撲救中2019-09-20 13:42
毒嫌的尿液由混濁變清水 還向友人炫耀掉包被判刑2019-09-20 13:23
最強真人開箱文！台南警局鑑識組有「亮點」2019-09-20 12:54
2年來第3次 興達港籍漁船台南近海拖網被抓2019-09-20 12:50
U值媒／當外籍看護成台灣人孝道最後防線2019-09-20 12:38
竹北市安溪寮橋附近遭偷倒垃圾 警方查監視器逮3人2019-09-20 11:55
影／當警察笨蛋！男侵占百萬公款卻謊報錢被偷2019-09-20 11:09
影／一日連逮3人 中壢警破獲詐騙集團車手及幹部2019-09-20 10:07
捐血送衛生紙、洗衣精 台南麻豆警鼓勵周日踴躍響應2019-09-20 10:05
影／還好人不在 宜蘭凌晨一處鐵皮屋被燒毀2019-09-20 09:32
滅火無效躲浴室…吸入濃煙不治2019-09-19 23:57
暗夜火警釀一死…老婦疑早斷氣2019-09-19 23:53
東大門夜市燒烤攤被裸男砸 店家怒：冰櫃食材全毀了！2019-09-19 23:34
北市貨車司機恍神撞斷測速桿 相機壞恐賠上百萬2019-09-19 20:27
「被煞到了」越南新垣結衣遭遣返 連男警都不捨2019-09-19 19:37
修剪樹木枯枝意外跌落 男遭樹幹重壓頭部身亡2019-09-19 19:18
影╱女騎士遭大貨車輾斷身驅 麻豆警：建議恢復機車專用道2019-09-19 18:12
影╱這麼巧！貨車司機無照被開單 違規左轉再撞上開單員警2019-09-19 17:35
影／醉漢與機車族當街互嗆 警到場…原來根本不認識2019-09-19 16:28
影／火場躲進浴室絕對是錯的 消防員講給你聽2019-09-19 16:12
台中中清路砂石車翻車 砂石灑滿車道司機爬出2019-09-19 16:08
台65線3車追撞1人送醫 車流嚴重回堵3公里2019-09-19 15:56
疑精神不濟打瞌睡釀1死4傷 肇事司機訊問後限制住居2019-09-19 15:11
「有陌生人拍照又留東西」 留學兒子搞烏龍嚇壞家人2019-09-19 15:00
熱門文章
重穿8年前制服 辣媽護理師好身材讓網友眼睛一亮2019-09-19 21:30
連千毅深夜直播談事發經過 呼籲雙方需要克制2019-09-20 01:14
直播糾紛開槍滋擾 發現太陽會徽章2019-09-20 11:50
36年電扇天天吹都不壞 網友：現在家電不能比2019-09-20 10:00
高雄嚴防2直播粉團再生滋擾 雞爪丁也上場2019-09-20 04:28
台東海邊撿石驚見海洛因磚 警搜出32包估至少6千萬2019-09-20 18:49
搭手扶梯站左側滑手機被阿伯瞪 他回嘴「不會走樓梯喔」引論戰2019-09-20 13:10
狼父連4歲女兒都不放過 10年性侵逾千次2019-09-20 14:34
高雄寵物店開槍8嫌落網 警扣押賓士車2手槍2019-09-19 22:15
老闆霸氣「脫單給2萬還放2周有薪假」 網友超羨慕2019-09-20 12:09
選舉無效之訴今開庭 丁守中：邊投票邊開票嚴重違法2019-09-20 15:27
遞離職書後2小時取回 被依竊盜罪判拘役2019-09-20 11:58
小王人妻以400萬與人夫和解 請求履行輕判賠100萬2019-09-20 07:32
不滿調查報告洩露 石木欽批許宗力「失職操弄」擬提告2019-09-20 16:12
臉書上見3.5噸冷氣只賣1萬5 她匯款後驚覺「死定了」2019-09-20 17:54
高市警攻堅 直播之亂逮到8嫌2019-09-20 00:47
最強真人開箱文！台南警局鑑識組有「亮點」2019-09-20 12:54
少女僅14歲「不管先做再說」 賣春業者被訴面臨重罪2019-09-20 10:36
連千毅直播辛辣常被嗆 道上風評兩極2019-09-20 15:21
台南樹谷生活科學館起火 滾滾濃煙虛驚一場2019-09-20 16:19
幼稚園女兒嫌土水師傅衣服髒 母機會教育獲讚賞2019-09-20 16:08
高雄的槍擊案 羅大佑35年前就唱給你聽了2019-09-20 09:39
罵三字經比打人刑責重 監委盼公然侮辱除罪化2019-09-20 11:54
影／當警察笨蛋！男侵占百萬公款卻謊報錢被偷2019-09-20 11:09
開車衝撞連千毅倉庫 1男涉恐嚇遭聲押禁見獲准2019-09-20 10:31
男大生慾火高漲偷約少女嘿咻 Line都是鹹濕對話2019-09-20 15:24
檢警搜索連千毅倉庫查獲國際精品包 真假待鑑定2019-09-20 11:31
診所徵才限女性罰30萬 法官抱屈「立法應善體民心」2019-09-20 11:02
女子滿身酒氣意圖跳海輕生 岸巡人員機警救回2019-09-20 15:24
影／還好人不在 宜蘭凌晨一處鐵皮屋被燒毀2019-09-20 09:32
檢警直搗倉庫搜獲名牌精品 連千毅火速直播否認仿冒2019-09-20 17:19
堅持選舉訴訟 丁守中：「邊投票邊開票」違法2019-09-20 15:48
高雄治安風暴 惡意潑漆令轄區警「跳起來」2019-09-20 10:10
索73萬護航 前檢座判10年定讞2019-09-19 23:48
東大門夜市燒烤攤被裸男砸 店家怒：冰櫃食材全毀了！2019-09-19 23:34
影／服飾店帆布被人割破6次 男子帶刀出沒住戶心驚2019-09-20 15:31
韓陣營點名治安倒數第一 台南警局：滿意度第一2019-09-20 16:08
立委控詐千萬暴利 節電公司駁：民事一審已勝訴2019-09-20 09:07
東石警消建築受損 警察將有新家、消防員再等等2019-09-20 17:15
中市警六分局針對百貨公司週年慶 執行交通疏導2019-09-20 13:57
留言