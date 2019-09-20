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對災害本質缺乏理解，只能相信天罰應報觀

BBC： 陸連拔台友邦 與這4件事有關

中市五權一街兩棟民宅火警 起火原因待查

2019-09-20 20:30聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市西區五權一街與美村路口的兩棟民房，今晚發生火警，消防局出動百餘名警義消，前往現場搶救，警消以雲梯車凌空灌救，至8時將火撲滅，確切傷亡及財務損失、及起火原因由警方調查中。

中市消防局今晚接獲報案，位於五權一街的兩棟2樓民宅火警，濃煙 密布，立即出動南屯、中港及中區分隊警義消百餘人，以及10多輛消防車、雲梯車、救護車前往灌救。

由於火勢竄出、濃煙密布，警消除以多條水帶灌救，也從雲梯車凌空噴水灌救，員警也在五權一街、美村路管制交通，直至晚間8時終將火勢撲滅，起火原因由警方調查中。

台中市西區五權一街與美村路口的兩棟民房，今晚發生火警，消防局出動百餘名警義消，前...
台中市西區五權一街與美村路口的兩棟民房，今晚發生火警，消防局出動百餘名警義消，前往現場救，火勢熊熊，警消以雲梯車凌空灌救，至8時將火撲滅，起火原因由警方調查中 。記者白錫鏗／攝影
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台中市西區五權一街與美村路口的兩棟民房，今晚發生火警，消防局出動百餘名警義消，前...
台中市西區五權一街與美村路口的兩棟民房，今晚發生火警，消防局出動百餘名警義消，前往現場救，火勢熊熊，警消以雲梯車凌空灌救，至8時將火撲滅，起火原因由警方調查中 。記者白錫鏗／攝影
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台中市西區五權一街與美村路口的兩棟民房，今晚發生火警，消防局出動百餘名警義消，前...
台中市西區五權一街與美村路口的兩棟民房，今晚發生火警，消防局出動百餘名警義消，前往現場救，火勢熊熊，警消以雲梯車凌空灌救，至8時將火撲滅，起火原因由警方調查中 。記者白錫鏗／攝影
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