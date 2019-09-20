影／救命就靠這一條 台南消防局：3年內汰換繩索裝備

2019-09-20 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市消防局希望藉由教育訓練充分發揮繩索裝備器材功能，讓同仁能夠運用所學，克服救災現場地形障礙，減少徒手救災風險及縮短救災時間。記者邵心杰／翻攝 分享 facebook 台南市消防局為提升救災能量及活用救災技巧，今年採購一批繩索救援裝備，並在新化訓練中心辦理繩索救援裝備器材教育訓練，希望同仁熟悉操作技能，提升人命救助的效率。消防局強調，繩索救災裝備很重要，也必須確保消防人員安全後才能救人，預計斥資850萬元，3年內分階段汰換各消防分隊的繩索裝備器材。

在專業救助教官教導繩索技術、安全確保、防墜及雙繩系統等基本觀念，來自各分隊的同仁現場模擬救援情境演練，實際架設相關繩索救援設備，希望同仁在執行任務時沈著的應對，並熟悉救援繩索的運用，及整合出共同繩索操作技術，提升整體救災效率及維護個人救災安全。

消防局災害搶救科指出，繩索救援裝備有其壽命，一旦超過使用壽命，即會出現彈性疲乏等狀況，然而，在山難救助或救災、搬運等場合，需要運用它來救命，所以很重要。該局將分階段辦理繩索救援裝備採購，預計3年內汰換各消防分隊的繩索裝備器材。

同時，藉由教育訓練充分發揮繩索裝備器材功能，讓同仁能夠運用所學，克服救災現場地形障礙，減少徒手救災風險及縮短救災時間。