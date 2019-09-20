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台南樹谷生活科學館起火 滾滾濃煙虛驚一場

2019-09-20 16:19聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南樹谷生活科學館屋頂起火，冒出滾滾濃煙。圖/消防局提供
台南樹谷生活科學館屋頂起火，冒出滾滾濃煙。圖/消防局提供
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台南市樹谷園區自然科學館下午接近3點時突然冒出滾滾濃煙，台南市消防局接獲火警通報，消防員到達新市區中心東路現場見頂樓冒煙，上樓發現是原木屋頂起火，噴水半小時後撲滅火勢， 起火原因還需要調查。

樹谷生活科學館有大量精緻展示品模型，火警發生後台南市消防局出動13車23人前往，到達現場時館內人員都已疏散，消防員回報濃煙是因三樓頂樓原木地板起火，隨即出水搶救。

因為消防員到達屋頂時，屋頂並沒有人，目前還不清楚起火原因是人為因素，或者是屋頂下方有供電線路引起，詳細起火原因還待進一步調查。

台南樹谷生活科學館屋頂起火，消防員迅速到場滅火。圖/消防局提供
台南樹谷生活科學館屋頂起火，消防員迅速到場滅火。圖/消防局提供
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台南樹谷生活科學館屋頂起火，冒出滾滾濃煙。圖/消防局提供
台南樹谷生活科學館屋頂起火，冒出滾滾濃煙。圖/消防局提供
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