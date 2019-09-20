台南樹谷生活科學館起火 滾滾濃煙虛驚一場

2019-09-20 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南樹谷生活科學館屋頂起火，冒出滾滾濃煙。圖/消防局提供 分享 facebook 台南市樹谷園區自然科學館下午接近3點時突然冒出滾滾濃煙，台南市消防局接獲火警通報，消防員到達新市區中心東路現場見頂樓冒煙，上樓發現是原木屋頂起火，噴水半小時後撲滅火勢， 起火原因還需要調查。

樹谷生活科學館有大量精緻展示品模型，火警發生後台南市消防局出動13車23人前往，到達現場時館內人員都已疏散，消防員回報濃煙是因三樓頂樓原木地板起火，隨即出水搶救。