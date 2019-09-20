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影／服飾店帆布被人割破6次 男子帶刀出沒住戶心驚

2019-09-20 15:31聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市孝四路一家服飾店被「怪客」盯上，掛在騎樓的塑膠透明帆布一再被人持刀割破。老闆娘說，最近一次發生在本月17日，已被割破6次，每次要花約萬元更換，很苦惱。更麻煩的是怪客明顯都隨手帶刀，鄰居也很擔心安危。

基隆市警一分局忠二路派出所表示，涉嫌割破服飾店的男子，疑似勘查過地形，作案後都會刻意鑽巷弄離開現場，造成追查「斷點」。過去嫌犯會穿雨衣、戴帽子和口罩作案，增加追查難度，嫌犯日前犯案只撐傘，未穿雨衣，將全力查出他的身分，逮捕到案。

服飾店老闆娘說，營業時掛在騎樓的兩面帆布，17日凌晨是第6次被割破。現在換裝大面帆布要花9000元，小面3000元。以前較便宜，大面6000元，小面2000元。損失金錢事小，但知道有人會不定時來「巡」，身上還有帶刀，連樓上住戶也很緊張。

服飾店的監視器畫面顯示，17日凌晨快4點時未下雨，一名穿著短袖襯衫、短褲的男子，頭戴棒球帽，臉上戴口罩，還撐著一把花傘出現在服飾店騎樓。

這男名拿出刀片割斷捲起帆的繩索，等帆布垂落下來之後，再用刀片在帆布上劃了3刀，拉狀似要離開，但回頭看了帆布幾眼，似乎覺得破得還不夠徹底，回頭又在帆布「補刀」，劃出一道長長的刀痕。

基隆市孝四路一家服飾店掛在騎樓的塑膠透明帆布，接連被人持刀割破6次，因為嫌犯隨手...
基隆市孝四路一家服飾店掛在騎樓的塑膠透明帆布，接連被人持刀割破6次，因為嫌犯隨手帶刀，讓當地住戶擔心安危。記者邱瑞杰／翻攝
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