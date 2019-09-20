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北市警規劃預防性巡邏路檢 防直播主糾紛北燒

2019-09-20 12:13中央社 台北20日電

高雄市接連發生兩派網路直播主糾眾砸店、槍擊等暴力事件，引發關注。台北市警方今天指出，針對其中一名直播主公司登記地點附近規劃預防性巡邏路檢勤務，防直播主糾紛北燒。

高雄市兩名網路直播主因故從17日起連續發生相互糾眾砸店、槍擊事件，引發社會關切，警政署長陳家欽昨天指示刑事局長黃明昭南下高雄坐鎮主持專案會議，內政部長徐國勇今天將南下了解狀況。警方研判是因網紅直播主連千毅與另一名直播主間糾紛才引發後續事件。

台北市警察局中正一分局今年4月間就曾獲報，連千毅位在重慶北路附近公司發生有不法份子刻意滋事，後續逮捕相關涉案人。因高雄日前發生直播主糾紛，引發相關暴力事件，北市警方昨晚也在直播主登記的公司附近規劃預防性巡邏路檢勤務，防範暴力事件再發生。

警方今天指出，經查訪發現連千毅在公開臉書粉絲專頁提及公司地點位在重慶北路附近，但實則根本不在重慶北路附近活動，因考量直播主糾紛引發後續暴力狀況，才在此公司附近規劃預防性巡邏路檢勤務。

警方研判，這個直播主位在重慶北路公司地點應是設籍登記，實則在其他地點從事直播相關行為，後續仍會持續派員在附近加強巡邏，且不定時規劃路檢勤務。

直播主北市槍擊

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