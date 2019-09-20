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捐血送衛生紙、洗衣精 台南麻豆警鼓勵周日踴躍響應

2019-09-20 10:05聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市麻豆警分局及社團法人台南市眾德扶助會，將在9月22日(星期日)上午9時至下午5時，在麻豆分局(麻豆區興國路6號)前廣場舉辦「發放低收物資、捐血暨義剪活動」。

為鼓勵踴躍參與，完成捐血者都會贈送衛生紙一大串、抗菌洗衣精2000g(捐500cc者贈送2分)及免費理髮服務等好禮，另外現場也有活動攤位，提供互動遊戲及小禮品，歡迎全家大小一起來體驗。

社團法人台南市眾德扶助會宗旨為幫助弱勢醫療救助、喪葬救助、急難救助及提供愛心便當等，讓急困者得到紓解；活動當天，眾德扶助會也會發放紓困物資給低收入戶，讓社會上需要幫助者得到幫助。

台南市麻豆警分局與慈善團體合辦捐血活動。記者吳淑玲/翻攝
台南市麻豆警分局與慈善團體合辦捐血活動。記者吳淑玲/翻攝
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台南市麻豆警分局與慈善團體合辦捐血活動。
台南市麻豆警分局與慈善團體合辦捐血活動。
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捐血衛生紙愛心

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