影／還好人不在 宜蘭凌晨一處鐵皮屋被燒毀

2019-09-20 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣冬山鄉中山村今天接近凌晨，有人聞到燒焦味，以為是雜草起火，通報宜蘭縣消防局，為免延燒，消防局出動冬山分隊趕往救搶救。

冬山分隊車組到達現場，現場指揮官小隊長楊晉芳回報發現，是一棟鐵皮屋起火燃燒，火勢大，請求支援，消防局加派廣興、羅東分隊前往。

除了鐵皮屋，現場附近並有座40呎長的貨櫃，都被火勢波及，消防局經一個多小時搶救，撲滅火勢。

火警時，中山村村長李振福協助連繫，還好確認工寮內並無人，未造成人員受困或傷亡。