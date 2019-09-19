影╱女騎士遭大貨車輾斷身驅 麻豆警：建議恢復機車專用道

2019-09-19 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市麻豆南176道路與麻豆交流道南下匝道口，昨天傍晚約5點33分發生大貨車要右轉上高速公路時，直行的女騎士與大貨車碰撞後，被捲入車下遭車輪輾壓，身軀斷成兩截，血肉模糊，當場慘死。事發後對於肇事責任引發民眾爭論，麻豆警分局長楊慶裕表示，該處原本有機車專用道，但91年道安會報時決議取消，將在道安會報時建議恢復機車專用道，警方才能強力執法，維護交通安全。

麻豆警分局調閱監視器，事發之前貨車和機車是同向行駛，貼著非常近，後來貨車右轉要上高速公路南下，一瞬間機車就撞上去，「騎士根本來不及反應」，就被捲入貨車底，且貨車的高度駕駛也沒看到機車，是有視覺死角和大車內輪差的問題。

「太恐怖了」，因當時是下班時間，南176線麻佳公路往來車輛相當多，許多人目睹慘狀，女騎士從腰部被輾斷，上下半身分離，上半身被壓在貨車輪胎下，血肉模糊染紅柏油路面，處理的員警都不忍卒睹，也引起民眾爭議責任問題，有人指責貨車右轉卻沒有禮讓直行車，也有人指女騎士應該騎機車專用道。

據指出，麻豆交流道設有繞行交流道的機車專用道，以避開交流道和麻佳公路交會的平面危險路口，麻豆警分局長楊慶裕今天說，因機車專用道設計問題，台南道安會報在91年取消機車可以直接行駛平面道路穿越麻豆交流道，對機車族非常危險，像新營交流道就有機車專用道的設計，並禁止通行穿越新營交流道的新營復興路，警方嚴格取締。