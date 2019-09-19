影／醉漢與機車族當街互嗆 警到場…原來根本不認識

2019-09-19 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市板橋南雅南路昨天深晚發生一起路人與5名機車騎士在街頭起口角糾紛，轄區警方獲報出動快打部隊，大批警力迅速抵達，以強勢作為喝令滋事民眾蹲下，經盤查雙方人馬，竟是二邊根本互不認識，只是因為互看不順眼，以為對方挑釁，當場起口角衝突，所幸警方迅速未發生肢體衝突。5名機車騎士因無照、扣牌、未戴安全帽及占用道路開單告發。

新北市板橋區昨天深夜在南雅南路路口監視器拍下，2名中年男子昨晚搭乘計程車返回板橋住處，下車才走沒幾步路，遇到5輛機車騎士仗著人多勢眾上前攔人，見對方人高馬大，不斷朝對方比手畫腳大聲叫囂，引起附近住戶驚恐，連忙報警。

板橋警方昨天晚上11時55分獲報，出動快打部隊10多名警力趕到，將騎機車鬧事的5名男子及少年團團包圍，喝令所有人蹲下受檢。

警方發現這群機車騎士年紀最小才17歲，經查並未攜帶違禁品，據附近民眾表示，這群人逛完夜市經過該處，覺得2名路人疑似在瞪他們，而且還出手比畫疑似有意挑釁，才上前質問對方，卻沒想到警察來得如此快速，通通被帶返派出所。

警方調查後，對這5名機車騎士開出4張無照騎車並扣牌、3張未戴安全帽及2張占用道路共9張罰單，違規罰金得繳上數萬元，5人事後也坦承，一時衝動換得罰錢及進警局的代價，感到相當後悔。