影／火場躲進浴室絕對是錯的 消防員講給你聽

2019-09-19 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市陳姓男子今天凌晨2時許在溪興街公寓，發現神明廳起大火，趕緊搖醒睡夢中的母親和2歲兒子，要他們趕緊逃出火場，他則用濕布試圖滅火，疑因無法撲滅火勢，躲入浴室試圖降溫，消防局發現陳男仰躺在浴室內，趕緊將他救出送醫，但仍傷重不治。

全國今年至少5起，民眾遇到大火躲進浴室內，不幸遇難的案件，嘉義市消防局為了讓錯誤觀念不再蔓延，今天製作宣導影片，由嘉義市消防局東區分隊員陳建中實地到浴室講解，「為何遇到大火不能躲浴室避難？」

陳建中說，民眾常以為浴室有水保護自己，但這個觀念是錯的，因為火場最可怕的是濃煙，不是火，但浴室的門都是屬於塑膠門，受到200到400度的高溫，就會整扇門都燒熔，浴室的門有通風口，濃煙也會透過通風口流進浴室，所以浴室是火場中千萬不能避難的空間。

陳建中日前以煙流模型屋講解如何正確「關門待救」，拍攝的影片造成瘋傳，他點燃線香，放入模型屋內，發現煙會一直快速往上竄，若模型屋內的房門都沒關，很快地整個模型屋就會布滿濃煙，也顯示遇到大火往上逃生，絕對是錯誤的觀念，因為濃煙最後會蓄積在最高樓層。

陳建中說，若將模型屋的房門關上，就會發現煙可以完全阻擋在外，但前提是這扇門是要能阻擋火勢的房門，而不是如浴室的塑膠門；且若民眾要在窗邊待救，也要將房門關上，否則在窗邊仍會吸入大量濃煙。