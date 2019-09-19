婦人提款機前神色著急 銀行專員成功阻止詐騙

2019-09-19 16:44 聯合新聞網 綜合報導



發現隔壁婦人操作提款機時神色緊張，銀行專員的敏銳度成功阻止一場詐騙發生。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

「人生有時候就是需要雞婆一點」，近日一名女網友在臉書社團「爆廢公社」PO文提到，她在提款的過程中，聽到隔壁大姐似乎不熟悉提款機的操作，完全照著電話中的指示按著轉帳步驟，身為銀行專員的她，懷疑是詐騙集團操作，也在她報警後成功阻止了一場詐騙發生。

貼文中女網友表示，18日晚上在她提款時，聽見隔壁的大姐，不斷著急的跟電話裡的人溝通，而且大姐似乎不太熟悉提款機的操作，完全按照電話裡的指示操作轉帳的步驟。

但身為銀行專員的女網友，敏銳的發現似乎有點奇怪，所以就默默走到門口報警，跟警方告知了目睹的情況後，警方先請她協助阻止大姐不要按照指示轉帳。之後女網友不斷跟大姐溝通表示，如果真的是操作不熟悉，可以請警方來再協助，在他們確認過程沒問題後也比較安全。

事後，經過警方調查，證實那天大姐遇到的確實是詐騙集團，還好女網友及時發現並且報警處理，才成功阻止一場詐騙發生。PO當中女網友也呼籲大家，「現在的人互動少，往往容易忽視身邊的人的舉動，其實這些都是我們生活中常見的新聞，為什麼會一而再，再而三的發生，我想就是在最關鍵的時候少了那個雞婆的人吧」。

文章一PO出也引起網友們熱烈討論表示，「妳可能挽救了一整個家庭！」、「很棒的雞婆，謝謝妳的雞婆」、「好棒！還好妳的雞婆，沒有讓那個阿姨失血，希望能讓她學到一次經驗」、「謝謝您挽救一條生命一個家，很多人因為這樣想不開自殺」、「因為有妳的雞婆，讓她沒有被騙錢，好心會有好報的」。