親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

921廿周年／5個耐震檢測項目 檢視你家房屋安全

暗黑版扭蛋上線！6旬翁砸300萬 只為心愛的那個「她」

登山迷路求救 手機簡訊回傳座標保命

2019-09-19 12:57聯合報 記者江良誠╱即時報導

台灣登山人口越來越多，但山難、迷途事件也相當頻繁，拜智慧手機和全球衛星定位系統，山友只要打電話向消防局報案，勤務中心會傳簡訊，讓山友回傳座標系統定位，方便救難人員依經緯度找到正確位置，增加獲救機會。

南投縣消防局表示，彰化蕭姓男山友今年二月獨自由溪頭米堤飯店後方入山，預計前往溪頭天文台，因迷路受傷向外求救，南投消防局鹿谷分隊晚間出動消防、義消10多人前往協助，經簡訊回傳座標系統定位查得蕭姓山友所在，消防局晚間8點再出動第二梯搜救人員，終於在晚間9點多成功找到迷路山友。

蕭姓山友是彰化縣社頭鄉人，原本計畫獨攀溪頭天文台，他行走「鹿谷信義越嶺古道」北稜線，卻在山區迷路又不慎滑倒，頭部受傷流血，才在晚間6點多手機報案，南投消防局據報後，傳送簡訊讓他點開電子地圖，回傳所在位置經緯度，順利在近3小時找到他，晚間11點平安下山，送醫治療後已無大礙。

南投縣消防局小隊長邱翔專說，迷路是登山最常發生的意外狀況，現在除了有登山客等登山APP軟體，可以顯示路徑位置減少迷途外，迷路時打電話向119報案，靠著簡訊回傳座標定位，也能幫助確認所在位置。另外，如果是蘋果手機用戶，也可開啟指南針功能，便會顯示所在的經緯度，增加獲救機會。

登山迷路只要打電話向119求救，消防局勤務中心會回傳一則簡訊，點進後可要允許使用...
登山迷路只要打電話向119求救，消防局勤務中心會回傳一則簡訊，點進後可要允許使用目前位置，就可打開電子地圖，定出所在位置。記者江良誠／攝影
分享
登山迷路只要打電話向119求救，消防局勤務中心會回傳一則簡訊，點進後可要允許使用...
登山迷路只要打電話向119求救，消防局勤務中心會回傳一則簡訊，點進後可要允許使用目前位置，就可打開電子地圖，定出所在位置。記者江良誠／攝影
分享
蕭姓男子攀登溪頭受傷，消防局回傳簡訊定位，及時找到他。圖／南投縣消防局提供
蕭姓男子攀登溪頭受傷，消防局回傳簡訊定位，及時找到他。圖／南投縣消防局提供
分享

山友溪頭

相關新聞

中和暗夜火警1死1傷 9旬老婦口鼻無嗆傷死因可疑

2019-09-19 11:12

罕見！失聯女移工被老闆娘賞識 當起民宿「女老闆」

2019-09-19 10:41

他發現起火叫母親和兒子逃生 自己躲浴室不幸身亡

2019-09-19 10:27

網友藉車禍酸路霸：撞到四個輪子飛到對面民宅被排好

2019-09-19 12:12

影／不爽酒醉男亂入包廂 新北KTV爆發大亂鬥

2019-09-19 12:57

貨輪在富貴角外海遇險下沉 船上13人平安獲救

2019-09-19 11:32

好消息！國小童陪兄送貨出連環車禍命危 病況轉穩定

2019-09-19 11:29

84歲老太太迷路 南警「土城彭于晏」暖送返家

2019-09-19 10:45

竹縣湖口住宅火警 住戶3人平安撤出

2019-09-19 09:02

影／住家爆激烈爭吵聲隨即起火 一男身亡

2019-09-19 04:27

影／中和公寓傳暗夜惡火 母女被救出1死亡

2019-09-19 01:16

北海岸20日上午10時試放海嘯警報 民眾勿驚慌

2019-09-18 22:46

台中前市長張溫鷹舊服務處火警 疑工人施工不慎釀災

2019-09-18 20:29

影／「無預警、無腳本」災害演練 局長：增添真實性

2019-09-18 20:21

婆婆指導新手媽媽為男嬰洗澡 不料祖孫3人意外受困

2019-09-18 20:05

可惡！高雄學校今傳霸凌 學生被掐脖抱摔

2019-09-18 19:37

未編列義消協勤費遭批 台南市府：對義消投入大量經費

2019-09-18 19:34

圖書館遇男無故潑水 媽媽臉書貼文要女學生要小心

2019-09-18 18:35

雲林老翁騎腳踏車誤闖快速道路 遭撞2次當場死亡

2019-09-18 17:31

北市警助94歲翁返家 悠遊卡是最大功臣

2019-09-18 15:42

新竹強風發威！標誌桿應聲斷裂所幸無人車受傷

2019-09-18 15:05

影／台中中區磚造老房火警 四人倉皇逃生無恙

2019-09-18 14:53

台南永康地下電線冒煙 憂氣體外洩一度封街警戒

2019-09-18 14:38

茄萣海邊路火燒車烈焰衝天 警消破窗救出受困女

2019-09-18 14:09

影／豔陽下為返家老翁推車 看到最帥氣的警察背影

2019-09-18 14:03

買賣糾紛高雄寵物店遭砸 1顧客遭刺傷

2019-09-18 13:55

疑未保持車距 國1南下大園系統2車相撞2人傷

2019-09-18 13:54

6年前的結緣 臺灣省城隍廟今贈371面臂盾給彰化警方

2019-09-18 13:02

影／義大醫療體系暖心 捐南台灣首輛搜救犬專用警備車

2019-09-18 12:50

影／這分局買獨步全台數位打靶系統 警槍打得快狠準

2019-09-18 12:19

台中清水鐵處屋火警 一人逃出、轎車燒毀

2019-09-18 12:10

影／新東大橋路口車禍 轎車駕駛受困送醫

2019-09-18 11:16

貼妻子背部清涼照曬恩愛 網友直按讚

2019-09-18 11:16

婦人疑管教子女起爭執欲持刀尋短 新北警即時勸阻

2019-09-18 10:38

影／安吶！台中醉漢超商咆哮警察 被帶回派出所拘束

2019-09-18 10:30

醉男壓人吃粥引衝突 遭毆打成傷卻逃跑沒報警

2019-09-18 10:29

駕訓班教練車開太慢引糾紛 莽男自稱義消持甩棍咆哮

2019-09-18 09:24

老翁遭計程車撞死 疑過馬路未走斑馬線

2019-09-18 08:37

搭計程車遭2男拖下車追打 傷者卻跟著逃離現場

2019-09-18 08:06
看更多

熱門文章

女室友「連身裙全挖空」起床煮早餐 網暴動：誰受得了

2019-09-18 17:59

窮人別生小孩？她怨低收被恥笑 「沒有一天不恨爸媽」

2019-09-18 21:26

醫學系女縱火燒死父親 母親求情「孩子生病了」

2019-09-18 13:10

婆婆指導新手媽媽為男嬰洗澡 不料祖孫3人意外受困

2019-09-18 20:05

雲林老翁騎腳踏車誤闖快速道路 遭撞2次當場死亡

2019-09-18 17:31

茄萣海邊路火燒車烈焰衝天 警消破窗救出受困女

2019-09-18 14:09

小王與人妻買潤滑液嘿咻 人夫發現妻下體感染提告

2019-09-18 14:39

影／男駕貨車連環撞5人傷 害親弟夾車內雙腿骨折

2019-09-18 17:56

扯！桃園警蒐證便宜行事 竟偽造3民眾簽署騙法院搜索票

2019-09-18 18:33

酒駕累犯呼氣值還破1 生活坎坷可憫恕獲判免刑

2019-09-19 08:30

節儉婆家廚房「滿佈污垢發霉」 她崩潰發文...釣出達人2招搞定

2019-09-18 21:21

貨輪基隆外海遇險下沉 2人獲救11人仍生死未卜

2019-09-19 10:38

抱嬰少女沒錢吃飯他義助3500元 問出一段心酸史

2019-09-18 14:54

你有加入開箱照挑戰嗎？ 網友「公主病開箱」呼應

2019-09-18 19:06

新竹強風發威！標誌桿應聲斷裂所幸無人車受傷

2019-09-18 15:05

獨／男請女網友吃飯看電影 驚見對方有男友怒告詐欺

2019-09-19 08:22

女模命案「土豪哥」和解換撤告 W飯店遭求償千萬元

2019-09-18 14:33

桃園警方違法逮捕 2男聲請提審獲法院釋放

2019-09-18 13:43

調查局破獲兩岸地下匯兌 不法金額逾10億

2019-09-19 06:53

驚悚！麻豆交流道匝道口 女騎士遭貨車橫腰輾過

2019-09-18 21:26

鄭宗國送老花眼鏡被提告當選無效 法院駁回

2019-09-18 20:29

影／中和公寓傳暗夜惡火 母女被救出1死亡

2019-09-19 01:16

「快救我弟」貨車司機連環撞 釀1死4傷親弟也命危

2019-09-18 20:10

廣大興案／馬前總統當年強硬 迫菲屈服

2019-09-19 00:05

連千毅高雄倉庫前幾天才被砸 凌晨又遭車衝撞

2019-09-19 09:20

高雄街頭事件頻傳 刑事局長黃明昭南下坐鎮

2019-09-19 11:42

可惡！高雄學校今傳霸凌 學生被掐脖抱摔

2019-09-18 19:37

罕見！失聯女移工被老闆娘賞識 當起民宿「女老闆」

2019-09-19 10:41

房客不滿被趕出門 持刀砍死借住友人後警局投案

2019-09-18 17:49

他發現起火叫母親和兒子逃生 自己躲浴室不幸身亡

2019-09-19 10:27

影／豔陽下為返家老翁推車 看到最帥氣的警察背影

2019-09-18 14:03

調查局首任駐港秘書未獲簽證返台 短期難再派

2019-09-18 13:18

高雄交通違規檢舉量增 這類違規最令人討厭

2019-09-18 13:32

影／住家爆激烈爭吵聲隨即起火 一男身亡

2019-09-19 04:27

涉嫌詐領助理費 竹縣橫山鄉長張志弘遭押

2019-09-18 18:55

廣大興案檢察官坐小飛機到巴丹 殺人隊員坐在後面

2019-09-18 16:35

刑事局特勤隊玩具開箱文 真人挑戰俄羅斯方塊

2019-09-18 19:54

閃電結婚3個月妻子入獄！男訴請離婚 女稱他另結新歡

2019-09-18 18:21

6年前的結緣 臺灣省城隍廟今贈371面臂盾給彰化警方

2019-09-18 13:02

醫學系女縱火弒父 母出庭自責「孩子生病了」

2019-09-19 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top