登山迷路求救 手機簡訊回傳座標保命

2019-09-19 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



台灣登山人口越來越多，但山難、迷途事件也相當頻繁，拜智慧手機和全球衛星定位系統，山友只要打電話向消防局報案，勤務中心會傳簡訊，讓山友回傳座標系統定位，方便救難人員依經緯度找到正確位置，增加獲救機會。

南投縣消防局表示，彰化蕭姓男山友今年二月獨自由溪頭米堤飯店後方入山，預計前往溪頭天文台，因迷路受傷向外求救，南投消防局鹿谷分隊晚間出動消防、義消10多人前往協助，經簡訊回傳座標系統定位查得蕭姓山友所在，消防局晚間8點再出動第二梯搜救人員，終於在晚間9點多成功找到迷路山友。

蕭姓山友是彰化縣社頭鄉人，原本計畫獨攀溪頭天文台，他行走「鹿谷信義越嶺古道」北稜線，卻在山區迷路又不慎滑倒，頭部受傷流血，才在晚間6點多手機報案，南投消防局據報後，傳送簡訊讓他點開電子地圖，回傳所在位置經緯度，順利在近3小時找到他，晚間11點平安下山，送醫治療後已無大礙。