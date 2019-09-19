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中和暗夜火警1死1傷 9旬老婦口鼻無嗆傷死因可疑

2019-09-19 11:12聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市中和區一處民宅3樓昨晚發生一起火警，一名92歲許姓婦人被救出時失去生命跡象，其53歲朱姓女兒則意識不清被救出，兩人分別送往署立雙和醫院及慈濟醫院台北分院，經搶救許婦仍宣告不治。

據了解，許婦被從公寓 3樓火場客廳救出時，全身僵硬且口鼻並無明顯吸入濃煙的跡象，疑似火警發生前就已死亡，而朱女則是從房間內被救出，二人救出時，全身無外傷，都未被大火燒傷，且朱女房間門窗有被膠帶封住，引起消防人員懷疑，初步不排除有人為縱火的可能，有待警消進一步調查釐清。

附近鄰居透露，92歲婦人平日臥病在床10多年，都由女兒照顧，出入都須坐輪椅，疑似因此造成壓力，兩人常發生爭執。 且昨天晚上10時許，母女兩人又發生不小爭執，附近鄰居有聽到「蹦、蹦、蹦」很大聲的三聲，懷疑是氣爆，接著便竄出火勢，鄰居見狀也趕緊報案。

消防人員獲報後趕抵現場，派出35車共109人救援，並破窗救出老母與女兒兩人，母親救出時已失去生命跡象，現場由救護人員立即施予CPR急救；女兒則意識不清被救出，經送往雙和醫院搶救，母親仍於稍早宣告不治；消防則於晚間11時許控制火勢。

新北市消防局第七救災救護大隊長洪萬見受訪時表示，目前仍在調查起火原因，初步不排除是人為因素造成，但依現場情況來看應不是氣爆，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

新北市中和區景安路一處民宅3樓昨晚發生一起火警，造成一死一傷，疑似有人為縱火的可...
新北市中和區景安路一處民宅3樓昨晚發生一起火警，造成一死一傷，疑似有人為縱火的可能，失火地點已由警消拉起封鎖線進行調查中。記者柯毓庭／攝影
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