他發現起火叫母親和兒子逃生 自己躲浴室不幸身亡

2019-09-19 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市溪興街一處公寓大樓發生火警，一名男子身亡。記者李承穎／翻攝 分享 facebook 嘉義市陳姓男子今天凌晨2點在溪興街公寓，發現神明廳起大火，趕緊搖醒睡夢中的陳母和2歲兒子，要他們趕緊逃出火場，他則用濕布試圖滅火，疑因無法撲滅火勢，躲入浴室試圖降溫，消防局將陳男救出送醫，但仍傷重不治。

消防局指出，民眾發現火警時，趕快通知屋內人員並報案，若沒辦法初期滅火，要立即逃生，若要躲在室內，也要躲進有防火效果的房門居室內，並關門待救，千萬不可躲浴室，因浴室是塑膠門，容易燒熔，無法阻絕火勢和濃煙。

警方調查，陳男平時以打零工維生，最近因太陽能工程的款項遲遲未下來，心情不佳，喝完酒後常大呼小叫，昨天他在外喝完酒後，他又心情不佳，試圖打給家住嘉義縣水上鄉的父親，但被母親阻止，兩人爆發激烈爭吵。

陳母見陳男被說服不打電話後，隨即帶著孫子返回房間睡覺，被陳男叫醒後，當時抱著陳男的2歲兒子逃出火場，並大喊「火燒厝了！」，陳母臉也被薰黑，但2歲孫子並無大礙，附近鄰居見狀趕緊報案，但未見陳男的女友。

陳母說，陳男的兒子是與女友所生，但女友不在住處，平時都是她在照顧，平常在神明廳有燒檀香，但不知為何會起火。

嘉義市消防局派遣第二、湖內、東區分隊，出動18車共50人前往救援，消防局到場後不到15分鐘就將火勢撲滅。