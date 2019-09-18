台中前市長張溫鷹舊服務處火警 疑工人施工不慎釀災

2019-09-18 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市中區成功路一棟老舊建物今天下午1時許傳出火警，警消撲滅火勢後調查發現，該址是民進黨、台中市前市長張溫鷹擔任省議員至市長期間，曾經使用過的服務處，不過張早已轉手賣人，因閒置十多年後，中區公園里長林幸杰近來想將該址規畫為里民活動中心使用，所以承租下來並請工人施工，疑工人焊接時不慎才釀災。

中區公園里長林幸杰接受媒體採訪時表示，該處民宅曾是前任市長張溫鷹的服務處，近年來閒置，他因為想要提振中區的發展，所以最近向屋主承租下來，想要當作里民活動中心，請工人裝潢後可以當作教室、關懷據點、或是提供送餐服務等，還有城心經濟文化觀光發展協會進駐。

中區公園里長林幸杰說，近日工人在該處進行裝潢，不排除工人在焊接時不慎而釀災，意外延燒到左鄰右舍十分抱歉，他也會負起後續的賠償責任。