影／「無預警、無腳本」災害演練 局長：增添真實性

2019-09-18 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ╱即時報導



嘉義縣消防局今天下午2點到大林雙福堡安養中心舉辦首次「無腳本、無預警」災害演練，現場模擬安養中心發生地震和火警，消防人員從初期檢傷分類、火警救災到破門搶救無法行走的受困住民等流程，由於沒有腳本可依循，救災人員必須透過以往的經驗搶救與搜索，完全仰賴臨場應變能力。

消防局在沒有事先告知救災人員的情況下，將模擬起火點的消防警報器隨意放置其中一間房內，救災人員除了要找到起火點，也要同時救出受困於火場中的42名民眾，其中11位民眾行動不便，為避免安養院的人員受到干擾，由嘉義縣的鳳凰志工擔任受困民眾。

黃姓鳳凰志工扮演雙腿不便的受災傷患，被救災人員「連人帶椅」拖出火警現場，消防人員不忘用手保護好她的安全，避免她摔下椅子，她說，救災人員很細心，她獲救後，現場救護人員也立即做好傷勢分類。

第一位被搶救出來的鳳凰志工隊副分隊長江金璨說，看到救災隊員拉著沉重的水線，全副武裝進入現場搜救時，內心很感動，雖然身為受災民眾在火警時心裡難免會急，也覺得時間過得很慢，但仍感到搶救人員非常辛苦。

救災指導醫師侯鐘閎說，這次搶救42名傷患，只出動消防局8成的人員參與演習，其實人力較少，實際救援時，可能連嘉義市消防局都要來支援，但救災人員深入災害現場時，有彼此照應，也都有攜帶傷票，做好傷勢分類等，代表救護科跟搶救科的搶救訓練做得不錯。

一名安養院的老翁說，很謝謝消防人員為他們演練，政府要多多鼓勵。安養院的許姓員工說，這種消防演習很好，讓他們在火警發生時比較知道如何疏散，不會手忙腳亂，希望在災難發生時也能夠落實救災。

因為是第一次無預警模擬測驗，消防人員在救災現場也遇到無線電接收不良、搶救人力不足、通訊面罩使用不習慣和現場受困者6分鐘無人照顧等情況。