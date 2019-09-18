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可惡！高雄學校今傳霸凌 學生被掐脖抱摔

2019-09-18 19:37聯合報 記者邱奕能王昭月╱即時報導

高雄某學校今天傳出霸凌事件，就讀高二的黃姓學生因買早餐與其他同學發生爭吵，其中有2、3名同學分別在廁所與教室掐住黃的脖子甚至將他抱起來摔在地上，霸凌過程被一旁的同學拍下，甚至被轉貼到臉書「爆料公社」，引起民眾議論。

校方表示，疑被霸凌的黃姓高二生有過動傾向，行為較易失控，昨天一名同學託他買早餐，他墊付30元買4塊炸雞，後由於請託黃買早餐的同學發現他帶到學校時，有請另名同學吃了一塊，引起委託的同學不悅、不認帳。黃生心裡不平衡，上課時向老師「盧」對方騙他錢，造成其他同學看不順眼。

黃生今天上午與同學糾紛後，在班上同學前脫褲子，隨後說要上廁所，班上多位同學此時尾隨他一起到廁所內，其中一名張姓學生掐他脖子，在旁的十多名學錄影起哄，沒想到黃生回到教室，又與一名有嫌隙的陳生衝突，被陳抱起來2人一起摔到地上。

這起霸凌案的影片，還被黃的班上同學po上手機社交軟體，甚至被PO到臉書「爆料公社」。

校方表示，有過動傾向的黃生，因不太會處理人際關係，加上班導師這2天流感請假，陰錯陽差爆發疑似遭集體霸凌事件，事實上動手的僅少數兩三人。

學校指出，事發後已請家長到校協調，家長允諾明天帶他就醫服藥，而涉嫌動手霸凌的幾名學生，學校會依校規處置，至於參與起哄的學生，也會視情節議處，告誡大家不能對「特殊學生」有不當的對待，必要時啟動霸凌輔導。

轄區警方接獲訊息後，也主動與校方取得聯絡，由於當事人仍尚未報案，目前警方積極協助校方輔導學生，並時時掌握這起霸凌事件後續狀況。

高雄某學校今天傳出霸凌事件，就讀高二的黃姓學生因買早餐與其他同學發生爭吵，其中有...
高雄某學校今天傳出霸凌事件，就讀高二的黃姓學生因買早餐與其他同學發生爭吵，其中有2、3名同學分別在廁所與教室掐住黃的脖子甚至將他抱起來摔在地上，霸凌過程被一旁的同學拍下，甚至被轉貼到臉書「爆料公社」。記者邱奕能／翻攝
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霸凌爆料公社

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