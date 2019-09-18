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賣玉蘭花老婦深夜徘徊街頭 暖警自費全買了

2019-09-18 17:04聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市75歲賣玉蘭花李姓老婦，深夜獨自徘徊平鎮區環南路與中豐路旁，北勢派出所巡警彭證瑋、郭豐慶發現後主動上前關心，得知老婦玉蘭花沒賣完、無法回家休息，警員彭證瑋見深夜又颳起冷風，索性自掏腰包300元，將老婦剩下的20串玉蘭花全部買完，讓老婦早點回家休息，讓老婦紅著眼眶，感謝員警義行。

平鎮警分局北勢派出所副所長鄒佳淳表示，17日深夜10時許，巡邏警員彭證瑋、郭豐慶巡經平鎮區環南路與中豐路旁時，發現一名頭戴斗笠、身穿反光背心賣玉蘭花老婦人，獨自一人趁著路口紅燈時，穿梭在車陣中向駕駛人兜售玉蘭花。警方見狀後，擔心夜間視線不佳、老婦危險，立即停車上前勸阻。

經了解75歲李姓老婦，已在路口賣玉蘭花賣了整晚，直到深夜10時許，玉蘭花還剩20串。老婦向警方表示，玉蘭花若沒賣完，明天花就不新鮮，堅持不肯返家休息。警方見深夜天色灰暗，又有冷風吹襲、毛毛細雨，擔心老婦穿梭在車陣中，萬一被車輛撞擊，實在非常危險。

警員彭證瑋為了讓老婦快點返家，索性自掏腰包300元，將老婦剩下的20串與蘭花全部買下，讓老婦回家休息。老婦原以為警方是來取締的，但卻遇見暖心菩薩，也讓老婦紅著眼眶直說感謝。

桃園市平鎮警分局北勢派出所巡邏警員，深夜發現老婦仍徘徊路口賣玉蘭花，自掏腰包30...
桃園市平鎮警分局北勢派出所巡邏警員，深夜發現老婦仍徘徊路口賣玉蘭花，自掏腰包300元買下老婦還沒賣完的20串玉蘭花，分送給警局同仁，好讓老婦能順利返家。圖／平鎮警分局提供
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桃園市平鎮警分局北勢派出所巡邏警員，深夜發現老婦仍徘徊路口賣玉蘭花，自掏腰包30...
桃園市平鎮警分局北勢派出所巡邏警員，深夜發現老婦仍徘徊路口賣玉蘭花，自掏腰包300元買下老婦還沒賣完的20串玉蘭花，分送給警局同仁，好讓老婦能順利返家。圖／平鎮警分局提供
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