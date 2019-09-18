賣玉蘭花老婦深夜徘徊街頭 暖警自費全買了

2019-09-18 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市75歲賣玉蘭花李姓老婦，深夜獨自徘徊平鎮區環南路與中豐路旁，北勢派出所巡警彭證瑋、郭豐慶發現後主動上前關心，得知老婦玉蘭花沒賣完、無法回家休息，警員彭證瑋見深夜又颳起冷風，索性自掏腰包300元，將老婦剩下的20串玉蘭花全部買完，讓老婦早點回家休息，讓老婦紅著眼眶，感謝員警義行。

平鎮警分局北勢派出所副所長鄒佳淳表示，17日深夜10時許，巡邏警員彭證瑋、郭豐慶巡經平鎮區環南路與中豐路旁時，發現一名頭戴斗笠、身穿反光背心賣玉蘭花老婦人，獨自一人趁著路口紅燈時，穿梭在車陣中向駕駛人兜售玉蘭花。警方見狀後，擔心夜間視線不佳、老婦危險，立即停車上前勸阻。

經了解75歲李姓老婦，已在路口賣玉蘭花賣了整晚，直到深夜10時許，玉蘭花還剩20串。老婦向警方表示，玉蘭花若沒賣完，明天花就不新鮮，堅持不肯返家休息。警方見深夜天色灰暗，又有冷風吹襲、毛毛細雨，擔心老婦穿梭在車陣中，萬一被車輛撞擊，實在非常危險。