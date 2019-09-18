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新竹強風發威！標誌桿應聲斷裂所幸無人車受傷

2019-09-18 15:05聯合報 記者張雅婷╱即時報導

今天上午11時40分左右，新竹縣竹北市中華路358號前的一線道路，標誌桿因基座斷裂傾倒，妨礙交通，竹北派出所立即派員到場封鎖道路，協助車流改道並指揮交通，幸無現場未有人車受損，約下午1時35分拆卸並移除該標誌桿完竣，交通也順利恢復順暢。

竹北分局經民眾報案發現，架設於台一線道路分隔島上道路標誌桿基座斷裂，橫躺並佔據台一線北上車道1、5車道，所幸現場未有人車受損，並通知公路局新竹工務段人員派員到場修復，經工務段人員到場初步勘查，判斷傾倒標誌桿為空心桿，且基座些微鏽蝕，疑因遇強風吹襲而傾倒。

竹北市中華路上的標誌桿因基座斷裂傾倒，經工務段人員到場初步勘查，判斷傾倒標誌桿為...
竹北市中華路上的標誌桿因基座斷裂傾倒，經工務段人員到場初步勘查，判斷傾倒標誌桿為空心桿，且基座些微鏽蝕，疑因遇強風吹襲而傾倒。圖／竹北分局提供
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竹北市中華路上的標誌桿因基座斷裂傾倒，經工務段人員到場初步勘查，判斷傾倒標誌桿為...
竹北市中華路上的標誌桿因基座斷裂傾倒，經工務段人員到場初步勘查，判斷傾倒標誌桿為空心桿，且基座些微鏽蝕，疑因遇強風吹襲而傾倒。圖／竹北分局提供
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新竹車道修復

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