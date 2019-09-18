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大陸羽賽／32分鐘速勝謝抒芽 戴資穎首戰過關

影／豔陽下為返家老翁推車 看到最帥氣的警察背影

2019-09-18 14:03聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣竹東分局北埔分駐所員警游宗昱、楊鈞傑日前接獲民眾報案，指出北埔鄉竹39-1線公墓旁有一老翁需警方協助，員警到場後發現年約80歲之邱姓老翁外出購物欲返家時，但代步車正好沒電，且手機訊號收訊不佳，困於路中動彈不得，引起路過民眾注意報案，員警深怕老翁中暑，二話不說決定協助護送老翁返家。

「阿伯，下次出門要注意車有沒有電！」員警氣喘吁吁的在後推著車，老伯不好意思直說「你休息一下拉！」警方指出，新竹縣北埔鄉屬於高齡化鄉鎮，老人比率過高，北埔分駐所員警平時執行勤區查察或巡邏勤務時，常常主動關懷慰問轄內獨居長者，因此員警一到場，一眼就認出老翁的年籍及住址。

由於邱姓老翁駕駛的醫療代步車沒電，無法移動，員警判斷老翁當時身心狀況欠佳且不良於行，決定以徒手推動方式，連人帶車護送老翁返回距離約1公里之住處，烈日下員警不僅揮汗如雨，還推動著沉重的醫療代步車爬坡時，路過的民眾看到員警於烈日下推車的溫馨背影，紛紛向員警比讚加油。

員警表示，想到家中也有長輩需要照顧及幫忙，所以為民服務再累也值得，最後將老翁平安推回家中並將其代步車充電，老翁表示幸虧有員警的熱心協助，感激之情溢於言表。

烈日下員警不僅揮汗如雨，還推動著沉重的醫療代步車爬坡。記者郭政芬／翻攝
烈日下員警不僅揮汗如雨，還推動著沉重的醫療代步車爬坡。記者郭政芬／翻攝
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老翁北埔新竹

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