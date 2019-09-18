6年前的結緣 臺灣省城隍廟今贈371面臂盾給彰化警方

2019-09-18 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



6年前，在台北市中正一分局的結緣，財團法人台北市台灣省城隍廟榮譽董事長詹鈴權等人，今天專程到彰化縣警察局捐贈臂盾371面，由縣長王惠美、縣警局局長方仰寧代表接受，現場由縣警局特殊任務小組警察對打演練，證明警盾確有防刀防棍的保護功能。

詹鈴權是彰化縣竹塘鄉人，今天一起到彰化的廟方人員還有2名榮譽董事長胡益壽、廖勝輝，及副董事長蘇宏仁、董事蕭中川、張桂英、監事陳錫雄等人，代表廟方對這次捐贈儀式的慎重。

詹鈴權說，方局長以前是中正一分局長，做得非常好，也非常照顧地方百姓，尤其在處理群眾運動上特別優秀；台灣省城隍廟的服務對象是全省軍警消防及慈善單位等，捐贈物品從救護車到看護用品都有，那裡有需要就會到那裡做服務。

詹鈴權說，日前他從方局長這邊得知彰化縣警察局有這方面的需求，就馬上透過董監事會議決議通過捐贈執勤用警盾防護裝備，今天有這緣分來做社會服務可說是非常榮幸。

王惠美說，近年經常傳出第一線警察執勤時遭遇歹徒持刀棍和重物襲擊的傷亡意外，很感謝台灣省城隍廟的善舉，讓彰化縣第一線執勤警員的安全更受保護，也感謝方局長在中正一分局分局長任內結下好緣，才能為警察弟兄們取得這福利，希望這項裝備能協助員警有效提升打擊犯罪維護治安的能力。

最近一次的警察執勤殉職事件，是7月3日晚上8時多，台鐵自強號列車行抵嘉義車站時，警員李承翰到車廂內處理無票旅客時，突遭旅客持刀襲擊不治，再度引起各界討論警察執勤時防護設備的需求。

據了解，有一天方仰寧到台北警政署開會時遇到詹鈴權，談到第一線警察執勤需要再加強防護裝備等地方治安問題，詹鈴權當場承諾會全力幫忙，事後很快促成臺灣省城隍廟事會同意捐贈臂盾之事。