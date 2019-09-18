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他與小三公然示愛 祖母告別式還辱妻「幹嘛來」

2019-09-18 12:10聯合報 記者王駿杰╱即時報導

何姓人妻與丈夫黃男在新竹經營10家檳榔連鎖店，黃卻和另間連鎖店張姓女店長暗通款曲，接連產下一子一女，兩人甚至在公司尾牙公然示愛，連黃的祖母去世訃文都有張女的姓名，兩人還嗆聲羞辱髮妻幹嘛來祖母治喪，何女受不了，提告求償；新竹地院審理終結，判兩人應連帶賠償40萬元。

何女控訴，黃在8年前變心，與張產下一子一女，申請登記認領，去年黃更備妥離婚協議書要她簽名，還嗆不然會用敢的，會很難看。離譜的是，何拒絕後，張竟將夫妻共同經營的10家檳榔店全部換鎖。

何女說，黃常和張以哈尼（Honey)、親愛的、夫妻相稱，兩人經常示愛獻媚、打情罵俏，還猖狂炫示偕同黃前往汽車旅館、五星級飯店，購買「Hermes」、身著「LV」、「Chanel」、鑽戒珠寶人夫送禮、超跑出遊。

何女說，張明知黃已婚，本應避嫌，張卻數次與黃去汽車旅館，還在凌晨拍攝臥床照片上傳於臉書，Po文：「我老公，帶我來汽車旅館」。

不僅如此，去年12月黃的祖母過世，訃文上竟有張的姓名，黃還斜眼鄙視嗆聲羞辱髮妻幹嘛來祖母治喪。

法官認，黃與張通姦生子兩次，毫不避諱而公然示愛，共同破壞何生活之圓滿、安全及幸福，審酌判二人應連帶賠償何女40萬元。

黃男和另間連鎖店張姓女店長暗通款曲，產下一子一女，兩人在公司尾牙公然示愛，遭判應...
黃男和另間連鎖店張姓女店長暗通款曲，產下一子一女，兩人在公司尾牙公然示愛，遭判應連帶賠償40萬元。圖／報系資料照
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汽車旅館新竹夫妻

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