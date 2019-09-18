貼妻子背部清涼照曬恩愛 網友直按讚

2019-09-18 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 藍凱誠 ╱即時報導



臉書爆怨公社今天一大早，就有網友貼出妻子背部清涼照，留言說「我要抱怨我老婆，穿這樣削水果給我吃。害我差一點吃不下水果🔥🔥 因為我想要把她整個吃掉😍😍😍 #她真不懂男人心，還說這有什麼辣的。。。」