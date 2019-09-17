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台中梧棲漁港驚見男浮屍 竟是清水區長的父親

2019-09-17 22:52聯合報 記者余采瀅╱即時報導

今天中午12時許，台中市梧棲漁港有民眾驚見一具男浮屍，海巡署第三岸巡隊梧棲安檢所獲報趕抵現場，發現一具男性大體浮在水面，經梧棲安檢所及消防人員下水將他打撈上岸，從遺體身上找出駕照，經查死者是住在台中市清水區80歲老翁，也是現任清水區長蔡慶生的父親。

清水區長蔡慶生中午接獲消息後悲痛萬分，趕往現場確認死者身分，已將遺體迎回家辦理後事。死者到底是失足落水或其他原因，有待警方調查釐清。

台中梧棲漁港有民眾發現一具男浮屍，海巡署第三岸巡隊梧棲安檢所及消防人員下水將大體...
台中梧棲漁港有民眾發現一具男浮屍，海巡署第三岸巡隊梧棲安檢所及消防人員下水將大體打撈上岸，經查死者是現任清水區長蔡慶生的父親。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
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梧棲安檢台中市

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