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一堆消防人員這樣躺地很可怕！原來是生存訓練

2019-09-17 18:48聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣消防局雙福分隊旁，今天上午有一群消防員著裝側躺，成待救姿勢，還開啟爆閃燈朝上，讓部分經過者好奇，直言「以為發生甚麼事、有些可怕！」經說明才知是舉辦「消防人員生存訓練」，加強消防人員火場遭遇緊急狀況處置方式，希望有效降低消防員火場救災風險。

嘉義縣消防局表示，消防人員生存訓練概念發源於美國，為強化消防人員於緊急情況下，自保技巧訓練，嘉義縣地貌多元、部分地區工廠林立，救災現場極為不友善且充滿不確定性，為提升同仁火場救災安全條件，多次派授課教官前往他縣市交流，學習相關技巧。經消防局搶救科與教官團籌備半年，今天首次舉辦此訓練。

消防局4名資深教官，先在雙福分隊燃燒櫃後側，及消防局大禮堂，模仿實際狹小空間受困，與團隊情境狀況排除，訓練授課內容將含括Mayday求救練習、空氣呼吸器緊急狀況及障礙物穿越、沿水帶撤出、快速脫逃及情境操作等訓練，強化同仁火場遇險時，能及時排除狀況及回報訊息。

縣消防局說明，此訓練共4梯次，每梯次2天，首日於雙福分隊，第二天於消防局駐地辦理，以場地既有物品做為教具（鐵籠、繩、木塊、鐵桶等），並製成障礙物供學員實際操作，為加強學習成效，課程採小班制，預計今年度將有96名同仁完訓。

消防員練習側躺待救標準姿勢，開啟爆閃燈朝上、避免壓住救命器求救聲。圖／嘉義縣消防...
消防員練習側躺待救標準姿勢，開啟爆閃燈朝上、避免壓住救命器求救聲。圖／嘉義縣消防局提供
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