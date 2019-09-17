一堆消防人員這樣躺地很可怕！原來是生存訓練

2019-09-17 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣消防局雙福分隊旁，今天上午有一群消防員著裝側躺，成待救姿勢，還開啟爆閃燈朝上，讓部分經過者好奇，直言「以為發生甚麼事、有些可怕！」經說明才知是舉辦「消防人員生存訓練」，加強消防人員火場遭遇緊急狀況處置方式，希望有效降低消防員火場救災風險。

嘉義縣消防局表示，消防人員生存訓練概念發源於美國，為強化消防人員於緊急情況下，自保技巧訓練，嘉義縣地貌多元、部分地區工廠林立，救災現場極為不友善且充滿不確定性，為提升同仁火場救災安全條件，多次派授課教官前往他縣市交流，學習相關技巧。經消防局搶救科與教官團籌備半年，今天首次舉辦此訓練。

消防局4名資深教官，先在雙福分隊燃燒櫃後側，及消防局大禮堂，模仿實際狹小空間受困，與團隊情境狀況排除，訓練授課內容將含括Mayday求救練習、空氣呼吸器緊急狀況及障礙物穿越、沿水帶撤出、快速脫逃及情境操作等訓練，強化同仁火場遇險時，能及時排除狀況及回報訊息。