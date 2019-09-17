讓中警練出館長強健體格 熱心廠商半賣半贊助健身器材

2019-09-17 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局為讓基層同仁在勤餘時有充足的運動空間與設備，月初籌畫在東區分駐所駐地設置健身房，並在坊間詢價，販售健身器材的業者林英俊得知後，願意以「低於市價」的價格販售給警方，消息傳開後，另名關心警察工作的熱心廠商馬倉國得知後，也希望出一分力，因此出錢購買該批器材，以捐贈的方式提供給第三警分局，分局長陳武康昨天頒發感謝狀給馬倉國，感謝熱心廠商支持警察工作。

台中市第三警分局表示，岱宇國際董事長林英俊以實惠的價格，提供1組五站式、2台跑步機、1組啞鈴組等健身器材，供東區分駐所設置健身房，而國際欣翔集團董事長馬倉國則是認購該批健身器材，捐贈給第三警分局，二名熱心的廠商都對警察工作十分認同，也提供資源協助，十分熱心，因此昨天分局長陳武康也特別在東區分駐所的駐地，回贈感謝狀給馬倉國。

岱宇國際董事長林英俊說，平常員警無時間運動，設置多種運動器材讓員警勤餘時間，不用特地花錢到外面健身房，就可鍛鍊體魄及體能、消除壓力維持身體健康。

國際欣翔集團董事長馬倉國說，警察工作面臨諸多潛在危險，透過紮實的訓練，能有效壓制犯嫌，保護員警執勤安全，共同維護社區治安，做為台中市的市民，當然希望居住環境的治安能越來越好，當然就會需要警員擁有強健的體魄。