影／只為14元差價 中年男持安全帽打列車長

2019-09-17 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



51歲吳姓男子今天購買台鐵區間車台中至彰化的票，卻搭乘自強號371列車，途經嘉義站前，因不願補14元的票價差距，竟持安全帽打列車長的手部，還摔東西，列車長隨即通報鐵路警察，上午8時許抵達嘉義站時，將他勸下車，警方指出，已請列車長去驗傷，備齊資料後，依傷害罪嫌函送。

鐵路警察李承翰日前才在嘉義火車站因補票糾紛被乘客刺死，如今嘉義站再發生補票糾紛毆打列車長事件，鐵警坦言，今天接獲通報不敢大意，共3名員警上車處理，並身著防彈衣和電擊槍等配備，但吳男看到警方後態度就已軟化。

警方調查，吳男本來自車上睡覺，被列車長搖醒補票後，不滿地說「為何搖我？」，隨即站起身來對著列車長咆哮，拿安全帽攻擊列車長，列車長大喝「你不要這樣、不能打我」，並通報鐵路警察，站務人員及鐵警共6人上車，將他勸下車。

嘉義火車站長林文欽說，吳男下車後，突然癱軟在地，並自稱有心臟病史，趕緊叫救護車，但他後來清醒，不願就醫，他自稱是街友，平時在菜市場指揮交通打零工維生，但身上沒錢，很久沒吃飯，便買麵包和飲料給他吃，還有區間車返回彰化的票，讓他趕緊回家。