男子疑從野柳天線塔懸崖墜落 發現時已氣絕多時

2019-09-17 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



新北市野柳地質公園今天中午發生一起疑似遊客墜崖意外。圖與本事件無關。記者吳淑君／攝影 分享 facebook

新北市野柳地質公園今天中午發生一起疑似遊客墜崖意外，有人在天線塔的懸崖底部發現一名男性，警方和海巡據報趕到，發現這名男子已氣絕多時，研判是從約30公尺的懸崖墜落，正在清查死者身分進行調查。

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