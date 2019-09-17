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小三「自首」要斬婚絲 正宮原諒丈夫 小三卻挨告

2019-09-17 14:45聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市已婚周姓男子6年前出軌，去年與「小三」感情生變。小三除控告周男涉嫌傷害，還主動傳訊息告知周妻，想要結束這段不倫戀。周妻得知結褵16年的丈夫不忠， 控告兩人涉嫌妨害婚姻及家庭罪，後來撤回對丈夫告訴。基隆地檢署偵結，依相姦罪嫌將小三起訴。

檢警調查，周男2013年7月起有婚外情，兩人除曾在新北市新店區的汽車旅館發生性行為，去年1月到9月另在台北市南港區的汽車旅館發生7次性行為。

去年9月10日在新北市汐止區一處地下停車場，周男和小三在車上發生爭執。小三指控要取回被周拿走的筆記型電腦時，周用力抓住她的左手，造成紅腫及破皮。

周男辯稱，當天他請對方下來停車場在車上談，她帶筆電上車，表示要邊談邊做事。他沒有打她，只是蓋上她的筆電，然後連手機起拿走，到了1樓就還給她。

小三向檢方表示，因為當天還要上班，所以未到醫院驗傷，但有提出手臂疑似受傷的照片佐證。檢方以不能確認照片何時拍攝，傷痕也未經醫師檢驗，處分周男不起訴。

去年10月1日，小三傳訊息給周妻，表示要與周分手。周妻詢問丈夫原委，周才向妻子坦承在外偷腥，有了婚外情。

周妻不滿感情遭背叛，控告丈夫通姦，但在今年5月檢方開庭時，周妻當庭撤回告訴，檢方以不起訴結案。

周妻也對小三提出告訴，檢方以周男證述曾與小三多次在汽車旅館發生性行為，另外查扣兩人出遊照片顯示過從甚密，已超越一般朋友關係，將小三起訴。

基隆市已婚周姓男子與「小三」感情生變，小三傳訊周妻想結束不倫戀，周妻控告兩人涉嫌...
基隆市已婚周姓男子與「小三」感情生變，小三傳訊周妻想結束不倫戀，周妻控告兩人涉嫌妨害婚姻及家庭罪，後來撤回對丈夫告訴，檢方偵結將小三起訴。示意圖／ingimage
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