超高大貨車頻闖鳳鼻隧道 卡隧道毀設備警方加強取締

2019-09-17 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道9月3日起北上改走第1孔道，隧道內限高4.6公尺，兩周來接連發生至少3起超高車輛撞壞限高門架，闖入隧道造成隧道頂機電消防設備損壞，公路總局西濱北工處將向駕駛人求償，縣警局交通隊將協調新湖、竹北警分局加強攔查取締。

公路總局西濱北區臨時工程處第2工務段指出，新舊鳳鼻隧道共有4孔道，先前因舊鳳鼻隧道南口部分頂板拆除及墊高，路面、機電及消防等設備均重新整修，南北車流都改走新隧道（第3、4孔道），9月3日起北上車流改走原舊隧道的第1孔道，1、4孔道作為省道台15線，速限時速50公里，第2、3孔道未來完工後將為西濱快速公路主線車道使用。

鳳鼻隧道第1孔道高度限制4.6公尺，工務段在隧道入口前路段設有門架式禁制標誌，限高4.6公尺，由於鳳鼻隧道是省道台61、台15線要道，車流量大，尤其通往台北港等地的大貨車大都會經過鳳鼻隧道。

工務段發現，9月3日改道至今，至少發生3起超高的大型車輛撞壞限高門架後闖入鳳鼻隧道，多半發生在夜間，造成隧道頂機電消防設備損壞，甚至卡在隧道內影響交通，9月7日晚間8點多就有1輛載運組合屋的大貨車闖入卡在隧道3個多小時才排除，經丈量高度高達4.8公尺，被警方依道路交通管理處罰條例第29條裝載貨物超過規定的高度開單告發，可罰3000元至9000元。

工務段指出，昨晚9點多又有超高的大貨車闖入鳳鼻隧道，撞毀消防管路等設備，肇事車輛逃逸，已報警追查，呼籲大型車駕駛人務必遵守限高規定，超高的大型車不要誤闖，以免影響交通安全及損毀隧道內設備，除了警方開罰，公路總局也會求償損失。