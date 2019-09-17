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超高大貨車頻闖鳳鼻隧道 卡隧道毀設備警方加強取締

2019-09-17 12:46聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道9月3日起北上改走第1孔道，隧道內限高4.6公尺，兩周來接連發生至少3起超高車輛撞壞限高門架，闖入隧道造成隧道頂機電消防設備損壞，公路總局西濱北工處將向駕駛人求償，縣警局交通隊將協調新湖、竹北警分局加強攔查取締。

公路總局西濱北區臨時工程處第2工務段指出，新舊鳳鼻隧道共有4孔道，先前因舊鳳鼻隧道南口部分頂板拆除及墊高，路面、機電及消防等設備均重新整修，南北車流都改走新隧道（第3、4孔道），9月3日起北上車流改走原舊隧道的第1孔道，1、4孔道作為省道台15線，速限時速50公里，第2、3孔道未來完工後將為西濱快速公路主線車道使用。

鳳鼻隧道第1孔道高度限制4.6公尺，工務段在隧道入口前路段設有門架式禁制標誌，限高4.6公尺，由於鳳鼻隧道是省道台61、台15線要道，車流量大，尤其通往台北港等地的大貨車大都會經過鳳鼻隧道。

工務段發現，9月3日改道至今，至少發生3起超高的大型車輛撞壞限高門架後闖入鳳鼻隧道，多半發生在夜間，造成隧道頂機電消防設備損壞，甚至卡在隧道內影響交通，9月7日晚間8點多就有1輛載運組合屋的大貨車闖入卡在隧道3個多小時才排除，經丈量高度高達4.8公尺，被警方依道路交通管理處罰條例第29條裝載貨物超過規定的高度開單告發，可罰3000元至9000元。

工務段指出，昨晚9點多又有超高的大貨車闖入鳳鼻隧道，撞毀消防管路等設備，肇事車輛逃逸，已報警追查，呼籲大型車駕駛人務必遵守限高規定，超高的大型車不要誤闖，以免影響交通安全及損毀隧道內設備，除了警方開罰，公路總局也會求償損失。

縣警局交通隊指出，鳳鼻隧道前設有門架式禁制標誌限高4.6公尺，未依限高規定闖入隧道，可依道路交通管理處罰條例第60條不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示開罰900元至1800元，將協調新湖、竹北警分局加強攔查取締。

鳳鼻隧道限高4.6公尺，近來發生多起大貨車超高卡在隧道或撞毀隧道頂機電消防設備的...
鳳鼻隧道限高4.6公尺，近來發生多起大貨車超高卡在隧道或撞毀隧道頂機電消防設備的意外。圖／西濱北工處第2工務段提供
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鳳鼻隧道限高4.6公尺，近來發生多起大貨車超高卡在隧道或撞毀隧道頂機電消防設備的...
鳳鼻隧道限高4.6公尺，近來發生多起大貨車超高卡在隧道或撞毀隧道頂機電消防設備的意外。圖／讀者提供
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新竹西濱快速公路北港

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