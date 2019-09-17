婦人採竹筍遭虎頭蜂攻擊 警協助摘除巨無霸蜂窩

2019-09-17 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣富里鄉一名婦人上山採竹筍，不慎驚動虎頭蜂，遭群蜂攻擊；婦人抱頭呼救，玉里警分局員警及消防人員趕往將她救出送醫，警方事後再次到現場察看，摘除約半個人大小的巨無霸蜂窩，警方提醒秋冬虎頭蜂攻擊性強，民眾上山從事戶外活動時，要特別留意。

這名49歲婦人住在富里鄉永豐村，日前見山區因勢不斷，竹筍長得又粗又長，趁著雨停，獨自上山採竹筍，途中不小心驚擾到一個虎頭蜂巢，婦人遭到蜂群攻擊，抱頭大喊救命，被路過要上山務農的民眾看見，向玉里警分局永豐派出所求援。

所長鍾日順率警員陳永光到場，因當時山區又下起大雨，路面泥濘，巡邏車無法進入，陳永光打電話請求友人開著四輪傳動貨車一同前往救人，並通報富里消防分隊救護車接應。及時將婦人救出送醫，發現她頭部、手臂被蜜蜂螫了兩針，有嚴重紅腫過敏現象，經治療後已經無礙。