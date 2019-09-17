影／違停加路坑害兒摔成紗布人 父：希望是最後一個

2019-09-17 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市姚姓少年昨天下午騎自行車行經西屯區台灣大道二段時，姚為閃避路旁違停的車輛，壓過路面坑洞，導致單車失控，碰撞車輛後自摔，造成姚鼻梁斷裂、全身擦傷，姚父昨天將兒子就醫的相片，以及後方善心車主的行車記錄器影像提供到臉書社團，除心疼兒子受傷外，並語重心長留言「希望台中的路越來越好，我小孩是最後一個受傷就好」。台中市第六警分局表示，全案將依法告發違停的車主，也會通知市府單位進行後續道路養護工作。

台中市第六警分局交通分隊調查，姚姓少年（17歲）昨天下午1時許，騎自行車由東沿台灣大道二段600號前慢車道外側車道，往郊區方向直行，行經案發路口時，姚疑為閃避前方違停車輛，壓過路面坑洞後摔倒，造成全身多處傷勢。

警方獲報到場後，依規定製作現場圖、相關當事人、證人證詞，並通知市府建設局前往勘查，以利後續維護工作。

台中市第六警分局交通分隊表示，案發時有一輛轎車違停在路旁，被行經附近的車主拍到，也將依違反道路交通管理處罰條例規定，告發該名車主，今天下午會通知車主到案。