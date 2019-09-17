香港母女遺失wifi分享器 警花2小時尋回

2019-09-17 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



1對來自香港的馬姓母女，日前著急衝進新北市三重警分局大同派出所求助，聲稱來台旅遊5天，剛剛從三重區重新路三段搭乘計程車前往台北車站，下車才發現疑似將wifi分享器遺落在車上。

由於分享器是租借的，遺失須賠償約3500元，只好再搭車折返三重向警方求助。值班警員吳育峰先安撫馬姓母女別著急，並著手循線調閱過濾數十支監視器，終於找到母女搭乘的計程車，順利聯絡上司機將分享器送回。