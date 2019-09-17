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香港母女遺失wifi分享器 警花2小時尋回

2019-09-17 10:05聯合報 記者林昭彰╱即時報導

1對來自香港的馬姓母女，日前著急衝進新北市三重警分局大同派出所求助，聲稱來台旅遊5天，剛剛從三重區重新路三段搭乘計程車前往台北車站，下車才發現疑似將wifi分享器遺落在車上。

由於分享器是租借的，遺失須賠償約3500元，只好再搭車折返三重向警方求助。值班警員吳育峰先安撫馬姓母女別著急，並著手循線調閱過濾數十支監視器，終於找到母女搭乘的計程車，順利聯絡上司機將分享器送回。

馬姓母女對於警方在短短2個小時內，協助尋回遺忘在計程車上的wifi分享器，深表感謝之意，也對台灣警察的辦事效率高度肯定，終於可以開心旅遊、安心返家。

香港旅客馬小姐（左）感謝警員吳育峰協助尋回遺失的wifi分享器。圖／警方提供
香港旅客馬小姐（左）感謝警員吳育峰協助尋回遺失的wifi分享器。圖／警方提供
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