20罐化學桶掉落台中中港匝道 警消花4個多小時排除

2019-09-16 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



一輛載運桶裝醋酸丙二醇甲醚酯的貨車今天晚間近6時許，行經國道一號中港交流道北上出口時，貨車上載運的20罐化學桶掉落在路面上，警消獲報到場後，擔心化學物質有外洩可能，因此通知國道三隊警察前往封閉匝道，等待業者進行後續處理，匝道封閉約1個小時後開放，現場只有一罐化學桶有輕微外洩，經業者到場處理後，狀況已在今晚10時許排除。

今天下午5時許，台中市消防局接獲通報，一輛載有36桶醋酸丙二醇甲醚酯的貨車，行經國道一號中港交流道北上匝道時，因不明原因，有20罐化學桶掉落到路面，疑有外洩疑慮，警消到場後，通報知環保署毒災應變諮詢中心，並請國道警察第三公路大隊前往封閉匝道。

當時環保署毒災應變諮詢中心建議台中市消防局，該化學物質非水溶性物質，建議搶救人員勿射水，先侷限範圍，若起火可用耐酒精性泡沫或使用水霧滅火，人員接近需穿戴防護衣。