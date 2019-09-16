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20罐化學桶掉落台中中港匝道 警消花4個多小時排除

2019-09-16 23:47聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

一輛載運桶裝醋酸丙二醇甲醚酯的貨車今天晚間近6時許，行經國道一號中港交流道北上出口時，貨車上載運的20罐化學桶掉落在路面上，警消獲報到場後，擔心化學物質有外洩可能，因此通知國道三隊警察前往封閉匝道，等待業者進行後續處理，匝道封閉約1個小時後開放，現場只有一罐化學桶有輕微外洩，經業者到場處理後，狀況已在今晚10時許排除。

今天下午5時許，台中市消防局接獲通報，一輛載有36桶醋酸丙二醇甲醚酯的貨車，行經國道一號中港交流道北上匝道時，因不明原因，有20罐化學桶掉落到路面，疑有外洩疑慮，警消到場後，通報知環保署毒災應變諮詢中心，並請國道警察第三公路大隊前往封閉匝道。

當時環保署毒災應變諮詢中心建議台中市消防局，該化學物質非水溶性物質，建議搶救人員勿射水，先侷限範圍，若起火可用耐酒精性泡沫或使用水霧滅火，人員接近需穿戴防護衣。

警消現場偵測，發現20罐化學桶中只有一罐有少許洩漏的狀況，其餘的只有外觀些微變形，無洩漏狀況，中港交流道北上匝道在今晚7時許開放車輛慢速通行，晚間9時許，業者順利將20桶裝化學物質，吊掛置放在木棧板上，並由調派的車輛載走，狀況在今天晚間10時許解除，全程耗費約4個多小時。

一輛載運化學物質的貨車今天下午5時許行經國道一號中港交流道時，載運的化學桶掉落到...
一輛載運化學物質的貨車今天下午5時許行經國道一號中港交流道時，載運的化學桶掉落到路面，北上匝道一度封閉，等候警消處理，狀況在今晚10時許才排除。記者陳宏睿／翻攝
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一輛載運化學物質的貨車今天下午5時許行經國道一號中港交流道時，載運的化學桶掉落到...
一輛載運化學物質的貨車今天下午5時許行經國道一號中港交流道時，載運的化學桶掉落到路面，北上匝道一度封閉，等候警消處理，狀況在今晚10時許才排除。記者陳宏睿／翻攝
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一輛載運化學物質的貨車今天下午5時許行經國道一號中港交流道時，載運的化學桶掉落到路面，北上匝道一度封閉，等候警消處理，狀況在今晚10時許才排除。記者陳宏睿／翻攝
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國道警察台中市
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