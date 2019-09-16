蘭潭水庫再傳落水 中年男失去呼吸心跳

2019-09-16 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市消防局今天晚間近10時許，接獲蘭潭水庫三信亭有人溺水，派遣5車14人前往搜救，近11時許發現溺水男子，失去呼吸心跳，由蘭潭分隊送往聖馬爾定醫院急救。

消防局在三信亭附近找到男子機車和證件，發現是48歲的楊姓男子，聯繫車主得知楊男最近心情不佳，借機車散心，未料卻落水，