警破陸賭博網站 台籍員工貪高薪換前科

2019-09-17 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中報導



刑事局電偵大隊第三隊今破獲以劉姓男子為首的網路簽賭公司，查獲涉案主機、手機達500餘台，帶回涉案74人。 記者陳宏睿／攝影 分享 facebook

劉姓男子受雇於大陸金主，在台中市七期重劃區高級商辦內經營賭博網站接受陸客下注；他以高於業界三成的薪資、立即享有十四天特休假招攬年輕人工作，但有人在網路求職版質疑是博弈公司，引起警方注意。

雖然，豪華商辦一樓大廳有門禁管制，各辦公樓層有電梯管制，甚至進入辦公室需按指紋，監視器還即時監控以便立即啟動滅證機制、刪除資料，但警方偽裝商辦大樓其他公司人員混入大樓後，一舉搗毀賭博網站，逮捕包括七名大陸人士在內的七十四人。

調查發現，幕後大陸金主投資上億元讓劉姓男子（卅二歲）設立賭博網站，光是最近一年來查得到的下注資料就高達五十億元人民幣（約台幣二一六億元）。警方依賭博罪嫌送辦，檢察官訊後命劉以卅萬元交保，其餘員工分別依三萬元至廿萬元不等金額交保。

「大陸各省彩券、各國球賽、撲克牌各式玩法、香港跑馬等賭博上百種，想得到的網站裡面都有。」檢警調查，劉姓男子涉嫌於二○一七年在台中市西屯區市政北二路商辦大樓內設立「螞蟻」、「桔子」兩家數位行銷公司，卻「掛羊頭賣狗肉」，以「一條龍」方式經營簽賭網路。

劉嫌在台灣聘人包辦底層技術的遊戲串接、賭博網站維護、美工設計、賭博遊戲推廣、攬客、客服中心等工作，再接受大陸賭客下注。後來，有職場新鮮人在網路BBS站PTT等求職、薪水看板發問，詢問劉所經營的網路行銷公司風評，當時有職場前輩留言提醒該公司就是「博弈業」，成為警方重要線索來源。

「不法業者根本不怕求職者爆料」辦案人員表示，很多新鮮人求職時都遇過賭博網站業者偽裝成網路行銷公司徵才，新鮮人偶有疑問，但業者常用「營運不在台灣、行銷對象是大陸就沒事」等話術騙新鮮人上班，許多年輕人後來知道從事博弈，但因薪水、福利優厚，最後都選擇留下，也吃上賭博官司。