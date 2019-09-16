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鶯歌貨車轉彎掉落滿地磁磚 機車摔倒3人輕傷

2019-09-16 18:29聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市鶯歌區鶯桃路下午4時18分，發生1輛載送磁磚的大貨車，疑因在斜坡處轉彎，導致車輛重心不穩，大量磁磚掉落，導致對向2輛機車摔倒，掉落的磁磚雖未壓到機車和騎士，但1對母子，媽媽40歲、兒子8歲，以及另1輛機車的28歲男性騎士摔車輕微擦傷，由救護車送三峽區恩主公醫院救治，沒有大礙。

貨車轉彎導致車輛重心不穩，大量磁磚掉落，導致對向2輛機車摔倒，3人受傷送醫。記者...
貨車轉彎導致車輛重心不穩，大量磁磚掉落，導致對向2輛機車摔倒，3人受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
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貨車轉彎導致車輛重心不穩，大量磁磚掉落，導致對向2輛機車摔倒，3人受傷送醫。記者...
貨車轉彎導致車輛重心不穩，大量磁磚掉落，導致對向2輛機車摔倒，3人受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
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貨車轉彎導致車輛重心不穩，大量磁磚掉落，導致對向2輛機車摔倒，3人受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
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磁磚救護車
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