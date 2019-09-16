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10歲男童台北街頭哭喊找爸爸 警耐心查訪助父子團圓

2019-09-16 18:10聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

大陸籍年約10歲的黃姓男童，今年8月和父親到台灣旅遊，獨自離開飯店卻找不到回程路，慌張的在台北市街頭哭泣。中山分局中山一派出所警員張逸、温曜誠巡邏發現男童走失，協助安撫情緒，並帶男童查訪附近多家旅館，終於在飯店門口碰到男童父親，其父親道謝，稱讚警方專業協助及熱心服務。

今年8月11日下午2時許，張逸、温曜誠巡邏經過林森北路107巷口，遇到1名小男童哭哭啼啼的說，「想找爸爸」。經2人細心詢問，原來男童和爸爸一同從上海來台旅遊，但因為肚子餓，趁爸爸還在房內休息，跑出飯店買東西，手上還拿著剛買的飯糰。

男童緊張表示，不記得在什麼路上，慌張之下也忘記來的方向，只想快點找到爸爸。警員立即安撫男同情緒，要他「先冷靜、不緊張」，回想下榻的飯店，但男童僅記得飯店名稱有「際」的讀音。

張、温帶著男童，查訪林森北路巷口周遭每家飯店、旅館，在警方鍥而不捨下，帶著男童到約2百公尺外的南京東路，當正要前往台北國際飯店查訪時，正巧在飯店門口碰上1名在找小孩的父親，男童當場大喊「爸爸」，父子倆相擁而泣。

經男童指認無誤，警方順利把男童送回父親身邊。父親頻頻向警方道謝，感謝警方專業協助及熱心服務態度，他說，「台灣的警察真的是太優秀，我以後還會再回來玩的！」。

中山一派出所警員張逸順利把走失男童送回父親身邊。記者蕭雅娟／翻攝
中山一派出所警員張逸順利把走失男童送回父親身邊。記者蕭雅娟／翻攝
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警察上海
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