七旬翁與妻最遠的距離 面對面卻不認得妻是「她」

2019-09-16 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市阿蓮區一名七旬老翁走入警局要求協尋李姓女子，口齒不清地說出「台中」。警方追查發現，協尋對象正是老翁妻子，其妻隨後來警局帶老翁回家，老翁把妻子當陌生人看待，執意要找台中的李女。老翁妻子難過說，先生中風後記憶衰退，記憶停留在以前，口口聲聲說要去台中娘家找年輕時的她，實在很心酸。

老人失智情況愈來愈普遍，湖內警分局阿蓮分駐所指出，吳姓老翁（71歲）日前單獨步入分駐所，從口袋拿出殘破紙片，上頭寫著一名女子名字與台中地址，吳翁口齒不清地說出「台中」二字。

值班員警見狀，詢問老翁是否要找這位台中的李姓女子，吳翁點頭稱是。因老翁行動不便且表達能力不佳，員警懷疑老翁可能是失智迷路，索取身分證查詢資料，這一調查發現，老翁要找的李女與身分證上的配偶欄名字一樣，而且老翁住家距離警局僅數百公尺。

警方通知吳妻前來分駐所，吳妻抵達後老翁滿臉陌生，根本認不出妻子。吳妻說，娘家在台中，正是老翁紙條上的地址，先生前幾年中風，後來記憶退化，愈來愈認不出家人，記憶停留在數十年前，才會拿著娘家地址，請求警方協助找人。