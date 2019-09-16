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老天有眼！剛偷走救護車行車記錄器 離開後就摔車被逮

2019-09-16 14:18聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市陳姓男子今天上午竟趁著平鎮消防分隊救護人員，忙於處理車禍事故救護時，偷走了救護車上的行車記錄器。消防隊員將傷者送往醫院治療後，回程時向平鎮警分局報案，而疑似偷東西的陳男，也因騎車自摔被警方帶回，恰好被正在做筆錄的消防隊員指認出，陳男當場被警方逮捕送辦。

平鎮警分局平鎮派出所副所長蕭美賢表示，消防局平鎮消防分隊今天清晨8時許，出勤到平鎮區南平路上救護一名車禍受傷婦人，在救護時消防隊員看見，有名戴著黃帽的男子，在救護車旁鬼鬼祟祟，但消防人員還是以救護為優先，車上2人都離開救護車到路旁執行救護工作。

消防隊員準備將傷患送往醫院救治時，果然發現救護車內，隱藏在後照鏡的行車記錄器不翼而飛，消防人員還是先以救護傷患為優先，將婦人安全送往醫院救治後，回程繞往平鎮警分局報案。

就當消防人員正在製作筆錄時，轄區平鎮派出所也獲報，平鎮區南平路有民眾騎機車自摔，警到場處理後，發現男子手腳都有擦挫傷，但男子堅決不要搭消防救護車到醫院治療。他身上未帶任何身分證件，警員只有先將男子帶回派出所了解查證身分。

男子一走進派出所，頭戴黃帽特徵馬上被消防隊員認了出來，一開始陳男還矢口否認，直到警方在陳男機車的置物箱內，起出行車記錄器後，陳男還是否認犯案，但消防員指證歷歷，且調閱路口監視器等佐證，警方偵詢後將陳嫌，依竊盜罪嫌移送法辦。

桃園市陳姓男子，今天趁消防救護員下車救治車禍傷患，行竊救護車內行車記錄器。事後他...
桃園市陳姓男子，今天趁消防救護員下車救治車禍傷患，行竊救護車內行車記錄器。事後他卻騎機車自摔，心虛不願就醫，被消防員認出就逮。記者張弘昌／攝影
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桃園市陳姓男子，今天趁消防救護員下車救治車禍傷患，行竊救護車內行車記錄器。事後他...
桃園市陳姓男子，今天趁消防救護員下車救治車禍傷患，行竊救護車內行車記錄器。事後他卻騎機車自摔，心虛不願就醫，被消防員認出就逮。記者張弘昌／攝影
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桃園市陳姓男子，今天趁消防救護員下車救治車禍傷患，行竊救護車內行車記錄器。事後他...
桃園市陳姓男子，今天趁消防救護員下車救治車禍傷患，行竊救護車內行車記錄器。事後他卻騎機車自摔，心虛不願就醫，被消防員認出就逮。記者張弘昌／攝影
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救護車行車記錄器車禍
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